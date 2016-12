Unterhaltung

Nach Herzattacke im Flugzeug: Carrie Fisher liegt auf Intensivstation

Familie und Fans bangen nach dem Herzanfall von Carrie Fisher um das Leben der "Prinzessin Leia"-Darstellerin. Ersten Berichten, wonach die 60-Jährige in stabilem Zustand sei, widerspricht ihr Bruder. Es gebe "weder gute noch schlechte Nachrichten".

"Star Wars"-Star Carrie Fisher liegt nach einem schweren Herzinfarkt auf der Intensivstation. Ihr Bruder, Todd Fisher, widersprach jedoch am Morgen den Berichten mehrerer US-Medien, wonach die "Prinzessin Leia"-Darstellerin aus den "Star Wars"-Filmen in stabilem Zustand sei. Zwar erhalte seine Schwester "eine großartige medizinische Behandlung", über ihren Gesundheitszustand könne er jedoch keine Angaben machen. Die Medienberichte bezeichnete er als "Deutung zwischen den Zeilen".

Es gebe keine neuen Einschätzungen von den Ärzten, sagte Fisher. "Es gibt überhaupt nichts Neues im Moment - weder gute noch schlechte Nachrichten." Fisher bat darum, "für sie zu beten". Ihr früherer Schauspielkollege, Mark Hamill, zeigte sich via Twitter erschüttert über die Nachricht vom Herzinfarkt Fishers. "Als wenn 2016 nicht noch schlimmer werden könnte", schrieb er. "Sende all meine Liebe an Carrie Fisher." "Ich bitte alle darum, einen Moment innezuhalten und an sie zu denken", twitterte Schauspieler William Shatner.

Die 60-Jährige war am Freitag mit dem Flugzeug auf dem Weg von London nach Los Angeles, als sie den Herzinfarkt erlitt. Das Newsportal "TMZ.com" berichtete, der medizinische Notfall habe sich etwa 15 Minuten vor der Landung ereignet. Nach Angaben von United Airlines war Fisher nicht ansprechbar, als die Maschine landete.

Mehrere Minuten keinen Puls

Noch an Bord sollen sich sowohl Passagiere als auch die Crew um Fisher gekümmert und lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen haben. Nach der Landung habe es mehrere Minuten gedauert, bis die Rettungskräfte wieder einen Puls bei der Patientin feststellen konnten. Anschließend kam die Schauspielerin direkt ins UCLA Medical Center, wo sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden sein soll.

Fisher ist vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Serie bekannt. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter von Hollywood-Star Debbie Reynolds und des Sängers Eddie Fisher spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers" und "Harry und Sally" mit. Erst Ende November hatte sie ihre Autobiografie "The Princess Diarist" veröffentlicht.

Quelle: n-tv.de