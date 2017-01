Unterhaltung

"Oh, diese Schlampe!": Charlie Sheen wütet gegen Rihanna

Mit den Frauen kam Charlie Sheen noch nie auf einen Nenner - und auch der versöhnliche Typ ist der 51-Jährige er nicht. Bester Beweis: Drei Jahre, nachdem ihm Rihanna einen Korb gegeben hat, leidet Sheen noch immer an gekränktem Ego.

Er kann es einfach nicht lassen: Regelmäßig flippt Hollywood-Schauspieler Charlie Sheen vor laufender Kamera oder in den sozialen Netzwerken aus. Dieses Mal war der 51-Jährige in der US-Talkshow "Watch What Happens Live" zu Gast und teilte heftig gegen Sängerin Rihanna aus. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, beleidigte der einstige "Two and a Half Men"-Star die 28-Jährige als "Schlampe", nachdem ihn der Moderator gefragt hatte, ob er mit der ihr nach einem längst vergangenen Twitter-Zoff endlich Frieden geschlossen habe. Offenbar nicht.

Die gegenseitige Antipathie geht auf einen Abend vor drei Jahren zurück, als Sheen und Rihanna durch Zufall im gleichen Restaurant aßen. Damals war der Schauspieler noch mit Pornodarstellerin Brett Rossi verlobt, die offenbar bis zu diesem Zeitpunkt ein Fan von Rihanna war. Sheen wollte demnach ein Kennenlernen der beiden Frauen organisieren - doch die Sängerin lehnte ab. Begründung: Im Restaurant sei es viel zu voll und Paparazzi lauerten überall. Zudem sei Sheen dafür bekannt, die Fotografen "nicht abzukönnen".

Später revanchierte sich der Schauspieler auf Twitter. "Wir sehen uns auf dem Weg nach unten", schrieb er an Rihanna gerichtet. Sheen unterstellte der Sängerin, sich für etwas Besseres zu halten. Wenig später trennte sich der Schauspieler von seiner Verlobten - und wurde 2015 von ihr verklagt. Ross warf ihrem Ex vor, sie geschlagen und zur Abtreibung eines gemeinsamen Kindes gezwungen zu haben. Zudem habe er ungeschützten Sex mit ihr gehabt, obwohl er bereits von seiner HIV-Infektion wusste.

Lindsay Lohan ist "ein Trip"

Doch Ross und Rihanna sind längst nicht die einzigen Frauen, die Sheen im Laufe seines Lebens gegen sich aufgebracht hat. Drei Mal war er verheiratet. Alle Ehen scheiterten - mit Denise Richards und Brooke Mueller gibt es nach wie vor Streit um Unterhaltszahlungen. Und als wäre das nicht schon genug Ärger, holte Sheen in der TV-Show zum Rundumschlag gegen weitere Damen aus. Lindsay Lohan, so der Schauspieler, sei "ein Trip". "Sie ist Arbeit, aber sie ist cool."

Auch Schauspielkollegin Jennifer Grey, bekannt als Baby aus "Dirty Dancing", bekam ihr Fett weg, als Sheen behauptete, sie habe durch ihre Nasen-OP ihre Karriere zerstört. Und als i-Tüpfelchen offenbarte er den Zuschauern im Studio und vor den Fernsehern, dass er schon Sex im Aufzug des Eiffelturms hatte. Der Skandal-Star ist seinem Ruf einmal mehr gerecht geworden.

Quelle: n-tv.de