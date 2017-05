Unterhaltung

Wenig Stoff, viel Strass: Chers Nippel-Show mit 71

Burlesque-Tänzerinnen kennen Nipple-Pasties schon lange, Fans erotischer Kostümierung ebenfalls und dank Damen wie Cher kennt sie die ganze Welt. In Las Vegas performt die Musik-Ikone in extraknapper Klamotte.

In der vergangenen Nacht wurden in Las Vegas die Billboard Music Awards verliehen. Eine Dame stahl dabei allen die Show: Cher. Bevor die Sängerin von ihrer Kollegin Gwen Stefani den "Icon Award" verliehen bekam, brachte sie noch schnell in Show-Girl-Aufmachung die Bühne zum Beben - und das mit 71 Jahren.

Chers Outfit bestand im Wesentlichen aus einem hautfarbenen Body und einer hautfarbenen Netzstrumpfhose, darüber waren dünne Bahnen Silberpailetten drapiert. Solche umrandeten auch die Brüste der Sängerin, die ansonsten lediglich von transparentem Stoff und pinkfarbenen Strassherzen verdeckt waren.

In diesem Ensemble gab Cher ihren Hit "Believe" von 1999 zum Besten. Umringt von jungen Tänzern schwang das Musik-Urgestein die Hüften. Es sollte nicht ihr einziger Auftritt an dem Abend bleiben. In 80er-Jahre-Gedächtnis-Look performte Cher außerdem den Klassiker "If I Could Turn Back Time".

Seltsame Erinnerungen

Ihr Sohn aus erster Ehe, der 48-jährige Chaz Bono, war im Publikum und amerikanischen Medienberichten zufolge die gesamte Zeit über am Strahlen. Das Ganze weckt durchaus lustige Erinnerungen, war es doch ebenfalls einer ihrer Söhne - der jüngere, heute 40-jährige Elijah Allman -, dem Cher im Video zu dem Song irritierenderweise den Hintern in die Seite rammte. Nun ja.

Cher hatte an dem Abend neben ihrem Sohn auch einen ganz besonders prominenten Fan. Celine Dion wartete während Chers Performance backstage auf ihren Auftritt. Aufnahmen zeigen sie gefesselt von ihrer Kollegin deren Hit mitsingen und -tanzen.

Cher selbst nahm den Trubel um ihre Person übrigens bescheiden auf. "Ich denke, mein Erfolg hatte viel mit Glück zu tun", sagte sie bei der Veranstaltung. "Es war vor allem Glück und ein bisschen habe ich dazugegeben."

Quelle: n-tv.de