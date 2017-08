Unterhaltung

"Ein verdammtes Monster": Chris Brown - der geschlagene Schläger

Fünf Jahre auf Bewährung kassierte Rapper Chris Brown für die Prügelattacke gegen R'n'B-Star Rihanna: Nun schildert der 28-Jährige in einer TV-Dokumentation seine Version der Geschichte. Ein Geschichte, in der er nicht nur Täter, sondern auch Opfer ist.

Vor acht Jahren gingen die Bilder von Rihannas zerschundenem Gesicht um die Welt. Ihr damaliger Freund, Rapper Chris Brown, hatte die Sängerin nach einer Pre-Grammy-Party so übel verprügelt, dass die damals 21-Jährige ihren Auftritt bei der Gala absagen musste. In der Dokumentation "Welcome to my life" erklärt Brown nun zum ersten Mal seine Sicht auf die Dinge - und wie es zu der folgenschweren Attacke kam.

Brown zeichnet das Bild einer Sandkastenliebe: Der heute 28-Jährige und Rihanna hätten sich bereits als Teenager ineinander verliebt, sagt er in der Doku. Nach acht Monaten Beziehung habe er ihr gebeichtet, dass er bereits vor ihr mit einer anderen Frau geschlafen habe - obwohl er immer das Gegenteil behauptet hatte. Es sei ein Wendepunkt in der Beziehung gewesen. "Ich habe ihr Vertrauen komplett verloren, sie hasste mich danach", wehklagt der Rapper. "Ich habe alles versucht, aber das war ihr egal. Sie vertraute mir einfach nicht mehr."

Danach habe es viel Streit gegeben - sowohl verbal als auch körperlich. "Es ist das erste Mal, dass ich etwas dazu sage. Wir haben uns geschlagen. Sie schlug mich, ich schlug sie und das war nie okay", so der Rapper. Er habe sich danach immer wie "ein verdammtes Monster" gefühlt. Am Vorabend der Grammy-Verleihung habe das Drama dann seinen Höhepunkt erreicht. Auf dem Nachhauseweg von einer Party habe Rihanna herausgefunden, dass auch die Frau, mit der Brown Sex hatte, dort zu Gast gewesen sei.

"Ich habe ihre Lippe erwischt"

"Ich erinnere mich, dass sie versucht hat, mich zu treten", erklärt Brown in der Doku. "Aber dann habe ich sie wirklich geschlagen. Mit der Faust. Ich habe ihre Lippe erwischt." Als er es gesehen habe, sei er geschockt gewesen. Doch dann habe ihm seine Freundin Blut ins Gesicht gespuckt und das habe ihn noch rasender gemacht. Er habe das Auto angehalten und Rihanna habe ihm die Schlüssel entrissen und so getan, als wolle sie diese aus dem Fenster werfen. "Ich bin ausgestiegen und habe nach ihnen gesucht", behauptet der Rapper. Rihanna habe daraufhin aus dem Fenster gerufen: "Hilfe, er versucht mich umzubringen".

Brown war nach seiner Verhaftung zu fünf Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem musste er an einem Anti-Aggressionsprogramm teilnehmen und 190 Sozialstunden ableisten - ohne Erfolg. Seiner Ex-Freundin Karrueche Tran darf er sich laut einem Gerichtsurteil nicht mehr nähern. Auch sie soll er verprügelt haben. Und im August 2016 wurde er verhaftet, weil er die Schönheitskönigin Baylee Curran in seiner Villa mit einer Waffe bedroht haben soll.

Quelle: n-tv.de