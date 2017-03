Unterhaltung

Oben-ohne-Video veröffentlicht: Chrissy Teigen lässt ihre Brüste sprechen

Bei der US-Zeitschrift "Sports Illustrated" geht es heiß her: wenig Stoff und viel nackte Haut. Im Falle von Model Chrissy Teigen fehlt das Bikini-Oberteil gleich ganz. Die Frau von Sänger John Legend gönnt ihren Brüsten einen ganz großen Auftritt.

Manche geben ihren Brüsten Namen, andere lassen sie gleich selbst sprechen. Kann man machen, muss man aber nicht. Chrissy Teigen hat's gemacht. Ihre Brüste in einem Bikini nur schön in Szene setzen? Zu langweilig für die 31-Jährige. In einem Video, das von dem Sportmagazin "Sports Illustrated" auf Instagram hochgeladen wurde, spricht die Frau von Sänger John Legend mit Pieps-Stimme in die Kamera – und ist dabei oben ohne.

Das Video entstand offenbar bei den Vorbereitungen für ein Bademoden-Shooting für die US-Zeitschrift. Teigen steht nackt und braun gebrannt vor der Kamera, hinter ihr sieht man weißen Strand und ein paar Crewmitglieder.

Dabei knetet das Model ihre "Boobs" die ganze Zeit über ordentlich durch. Die Message? Unklar, aber im Namen ihrer Oberweite lässt sie versichern, dass die ganzen tollen Menschen am Set sich hervorragend um ihre Brüste kümmern und es ihnen sehr gut ginge. "Hallo ihr lieben, hier sprechen Chrissys Brüste (…) wir sind hier am Set mit einigen fantastischen Leuten. Was uns aber am besten gefällt, ist, dass ihr die Titties gut behandelt."

Das Video wurde bereits fast 300.000 Mal geklickt. Die Fans sind entzückt: "Sie ist heiß und lustig", schreiben viele unter das Video. Andere gehen auf den Scherz ein und versichern, sie würden unglaublich gerne eine Unterhaltung mit ihren Brüsten führen, um sie richtig gut kennen zu lernen.

Auf ihrem eigenen Instagram-Account postet Teigen sonst eher "angezogene" Bilder. Darauf sind meist Töchterchen Luna und Ehemann John Legend zu sehen. Doch in der Vergangenheit hat sie schon öfter Schlagzeilen mit besonders freizügigen Outfits gemacht. Unvergessen war zuletzt ihr Kleid bei den American Music Awards, das mit zwei tiefen Schlitzen besonders tief blicken ließ. Ein Höschen war auch da nicht von Nöten, weshalb also jetzt ein Bikini-Oberteil? Immerhin konnte sich Teigen so bereits über elf Millionen Instagram-Follower sichern.

Quelle: n-tv.de