Unterhaltung

"Nur ein Glas geht nicht": Chrissy Teigen legt Alkoholbeichte ab

Model Chrissy Teigen lässt bei ihren Outfits gerne tief blicken. Nun jedoch gibt sie sich in ganz anderer Hinsicht offenherzig und spricht frei heraus über ihren Alkoholkonsum. Müssen wir uns Sorgen machen?

Stress, Druck und Party hier, Party da - wer in der Showbranche unterwegs ist, kann zweifelsohne leicht verführt werden, häufiger mal tief ins Glas zu blicken, als es gut ist. Auch Model Chrissy Teigen geht es da offenbar nicht anders. In einem Interview mit dem US-Magazin "Cosmopolitan" räumt die Ehefrau von Musiker John Legend nun unumwunden ein, so ihre Probleme mit dem Alkoholkonsum zu haben - und sie gelobt Besserung.

"Ich habe einfach zu viel getrunken", gesteht die 38-Jährige in dem Gespräch. "Es war normal für mich, ein Glas Wein zu trinken, wenn mir die Haare und das Make-Up gemacht wurden. Das nächste Glas trank ich dann vor der Awards-Show. Und dann ein paar Gläser während der Show. Danach fühlte ich mich schlecht, weil ich mich bei Leuten, die ich wirklich respektiere, total daneben benahm."

"Alles ist da, immer"

Dass der Alkohol dauernd verfügbar ist, erkennt Teigen als Problem. "Alles ist da, immer. Ich weiß nicht, wie man zu einer Awards-Show geht und nicht trinkt", sagt das Model. "Nur ein Glas geht bei mir nicht", gesteht Teigen weiter ein und erklärt, dass es in ihrer Familie schon diverse Fälle von Alkoholismus gegeben habe.

Doch sie wolle den Teufel Alkohol nun aus ihrem Leben verbannen, verspricht die US-Amerikanerin, die bereits das Cover des legendären "Sports Illustrated Swimsuit Issue" zierte. "Niemand hat mich wirklich darauf gestoßen", so Teigen gegenüber "Cosmopolitan". "Alle gingen davon aus, dass es in Ordnung sei, weil ich mich am nächsten Morgen immer okay gefühlt habe. Aber ich wusste in meinem Herzen, dass es nicht richtig war."

"Einfach total glücklich"

Zum Schlüsselerlebnis sei für sie ein Urlaub auf Bali geworden, sagt Teigen. Hier habe sie völlig auf Alkohol verzichtet und herausgefunden, dass sie trotzdem nichts vermisst. Es sei "wirklich wundervoll" gewesen, erklärt das Model. "Ich bin aufgewacht und habe mich großartig gefühlt. Meine Haut hat sich toll angefühlt. Ich war einfach total glücklich."

Dass sie die Verführungen im Showgeschäft weiter locken werden, ist Teigen dabei durchaus bewusst. Früher habe sie es für "bekloppt" gehalten, für immer nüchtern zu bleiben. Heute denke sie jedoch darüber nach, zur kompletten Antialkoholikerin zu werden. "Ich muss mich selbst auf die Reihe kriegen", lautet Teigens Selbsterkenntnis.

Da kann man Teigen natürlich nur viel Erfolg wünschen - auch im Sinne ihrer Tochter. Seit April vergangenen Jahres sind sie und Legend schließlich Eltern der kleinen Luna.

Quelle: n-tv.de