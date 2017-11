Unterhaltung

Endlich Brust-Bilder!: Chrissy Teigen präsentiert iPhone-Trick

Man kann Fotos nach Aufnahmezeitpunkt oder nach Aufnahmeort sortieren, selbstverständlich aber auch nach Motiv. Model Chrissy Teigen hat die Bildersuche auf ihrem iPhone entdeckt und dann sogar einen Weg um die Apple-Zensur herum gefunden.

Wer ein iPhone besitzt, weiß vielleicht, dass man die Bildersammlung nach Schlagworten durchforsten kann. Chrissy Teigen hat mit der Funktion ein bisschen herumprobiert und hat dabei eine Entdeckung gemacht.

"Es stimmt. Wenn man 'Büstenhalter' in die Suche bei den iPhotos eingibt, gibt es eine Kategorie mit allen Brust- oder Dekolleté-Bildern, die man je gemacht hat", verkündet Teigen auf Twitter. Den Beweis liefert das Model gleich mit: auf einem Screenshot sind verschiedene Fotos von Teigen zu sehen, die jedenfalls Teile ihres Brustbereichs zeigen.

Wer in dieser Technik nun einen neuen Nacktfotofilter nach Körperteil erwartet hat, den enttäuscht Teigen in einem weiteren Tweet. "'Essen' eintippen zeigt Essen, aber 'Penis' keine Penisse und 'Brüste' keine Brüste", klärt die 31-Jährige auf. Es funktioniere lediglich "Büstenhalter".

Überraschender Po-Trick in petto

Was Teigen hier mit der Ernsthaftigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis bekannt gibt, ist natürlich weder ein Geheimnis gewesen, noch als wirklich ernsthaft zu begreifen. Teigen ist bekannt dafür, sich in sozialen Netzwerken schon mal einen Scherz zu erlauben. Unvergessen etwa das Instagram-Video, in dem sie durch Anspannen der Po-Muskulatur Ehemann John Legend um seine Chicken Wings bringt.

Doch Teigen meldet sich öffentlich nicht nur mit Albernheiten zu Wort. Wenn ihr online jemand dumm kommt, kann sie schon mal durchgreifen. So teilte sie etwa gerade einen Post, in dem ein Twitter-Nutzer sie als Hure bezeichnet hatte - selbstverständlich nicht ohne einen bissigen Kommentar dazu.

Quelle: n-tv.de