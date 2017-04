Unterhaltung

Keine Politik, dafür sexy: Clinton-Neffe startet als Model durch

Wer den Namen Clinton hört, denkt automatisch an US-Politik. Einer tritt an, das zu ändern. Tyler Clinton, Neffe des Ex-Präsidenten Bill, hat einen hochkarätigen Modelvertrag an Land gezogen.

Sein berühmter Nachname prädestiniert ihn eigentlich für eine Karriere in der Politik. Doch Tyler Clinton zieht es an anderer Stelle ins Rampenlicht: Der Neffe von Hillary und Bill Clinton hat einen Modelvertrag bei der renommierten Agentur IMG Models unterschrieben. Ziemlich vielversprechend, schließlich sind auch Topmodels wie Gisele Bündchen, Gigi Hadid, Karlie Kloss oder Ashley Graham dort unter Vertrag.

Tyler ist 1,81 Meter groß, weiß das Männermagazin "GQ". Über sein Alter scheint es Unklarheiten zu geben. Meist ist von 22 Jahren die Rede, manchmal sind es 18. Fest steht: Tyler ist der Sohn von Bill Clintons jüngerem Halbbruder Roger. Dass er seinem berühmten Onkel ziemlich nahesteht, zeigt er unter anderem auf Instagram. Dort postete der brünette Schönling einen Schnappschuss mit dem ehemaligen US-Präsidenten.

Festnahme nach Schlägerei

Auf der Fotoplattform stellt Tyler aber auch sein Modeltalent unter Beweis. Auf professionellen Aufnahmen strahlt er mit perfektem Lächeln in die Kamera und zeigt seinen durchtrainierten Körper. Da dürften die Angebote nicht lange ausbleiben.

Er wäre nicht der erste junge Mann, der mit prominentem Nachnamen in der Modewelt Fuß fassen könnte. Kollegen wie Jaden Smith, Brooklyn Beckham oder Rocco Ritchie haben es ganz ähnlich gemacht - wobei die Verwandtschaft immerhin aus der Unterhaltungsbranche kam. Und wie ein ganz Großer kann Tyler Clinton auch schon auf seinen ersten Skandal zurückblicken: Im November des vergangenen Jahres wurde er nach einer Kneipenschlägerei festgenommen, nachdem er einem Mann angeblich eine Flasche über den Kopf gezogen hatte.

Quelle: n-tv.de