Unterhaltung

Eine-Milliarde-Dollar-Deal: Clooney verkauft seine Tequila-Marke

Gerade erst ist Hollywood-Star George Clooney Vater von Zwillingen geworden - nun gibt es schon den nächsten Grund zum Anstoßen: Der Konzern Diageo will seine Tequila-Marke "Casamigos" kaufen - für eine stattliche Summe. Clooney feiert mit einem Shot, oder zwei.

Hollywood-Star George Clooney macht mit seiner Tequila-Marke ein großes Geschäft. Wie der Spirituosen-Konzern Diageo, unter dem auch Marken wie "Johnnie Walker", "Smirnoff" und "Guinness" firmieren, jetzt mitteilte, will der britische Konzern die von Clooney und seinem Partner Rande Gerber geschaffene Marke "Casamigos" kaufen. Der Deal wird mit einem Wert von bis zu einer Milliarde Dollar beziffert.

"Hätte man uns vor vier Jahren gefragt, ob wir eine Milliarden-Dollar-Firma haben, dann hätten wir wohl nicht Ja gesagt", schrieb Clooney in einer Mitteilung, aus der das "People"-Magazin und der "Hollywood Reporter" zitierten. Der hauptberufliche Schauspieler und seine Geschäftspartner wollten weiterhin Teil der Marke sein. "Das beginnt mit einem Shot heute Abend. Vielleicht zwei", witzelte Clooney. Der Deal soll in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres abgeschlossen werden, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Zusammen mit Gerber, dem Ehemann von Ex-Model Cindy Crawford, und dem Geschäftsmann Mike Meldman hatte Clooney das Unternehmen 2013 gestartet. "Casamigos" ist ein Wortspiel, das übersetzt so viel wie "Haus von Freunden" bedeutet. Clooney und Gerber haben benachbarte Ferienhäuser in Mexiko. 2016 belief sich der Absatz auf 120.000 Einheiten, vor allem in den USA. Ende 2017 sollen es 170.000 Einheiten sein.

Der 56-Jährige und seine Frau Amal sind erst Anfang Juni Eltern von Zwillingen geworden. Die Babys Ella und Alexander kamen am 7. Juni zur Welt, wie ein Sprecher mitteilte. Die Familie lebt hauptsächlich in London.

Quelle: n-tv.de