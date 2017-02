Unterhaltung

"Er ist selber Hollywood-Elite": Clooney wettert gegen Trump, aber so richtig

Volle Breitseite: Auch wenn viele sich gegen Donald Trump aussprechen und fast gegenseitig übertrumpfen - George Clooney hat jetzt Tacheles geredet und vorgerechnet, wie elitär der Präsident, der die "Hollywood-Elite" ja gerne verpönt, doch selbst ist.

Das hat sich bisher noch niemand in der Form getraut - aber jetzt sagt einer mal etwas, der das auch noch mit handfesten Argumenten belegen kann. George Clooney hat Donald Trump und sein Umfeld nämlich als "die wahre Hollywood-Elite" betitelt - was in dem Zusammenhang nicht unbedingt als Lob zu verstehen ist. Vor allem richtete er sich gegen Trumps Chef-Strategen Stephen Bannon und verteidigte Schauspielerin Meryl Streep, die nach den Golden Globes in jüngster Vergangenheit vom Präsidenten gemaßregelt wurde, weil sie sich dort, ohne seinen Namen auszusprechen, gegen ihn geäußert hat.

Laut George Clooney ist Donald Trump nicht der Mann, für den er sich gerne ausgibt. So weit nichts Neues. Trump lässt ja überall verlauten, wie weit die "Hollywood Elite" - im Gegensatz zu ihm - vom einfachen Volk entfernt ist. Zur Hollywood- Elite gehören Menschen wie Meryl Streep und George Clooney, Menschen, die sich eher für seine demokratische Gegnerin Hillary Clinton stark gemacht haben.

Nun aber hat Clooney einmal mehr drastisch darauf hingewiesen, dass Trump und Bannon die eigentliche "Hollywood-Elite" sind - und das begründet er in einem Interview mit dem französischen Sender "Canal+" folgendermaßen: "Als Meryl Streep sich bei den Golden Globes äußerte, sagten diese gewissen Leute, dass da die 'Hollywood Elite' spreche. Aber: Donald Trump hat 22 Geschichten im Fernsehen laufen. Allein für seine Auftritte bei 'The Apprentice' oder 'Kevin - Allein in New York' kassiert er. Er kassiert jedes Jahr 120.000 Dollar (114.000 Euro) aus dem Screen Actors Guild Pensions Fond. Er ist der 'Hollywood-Elite'-Typ schlechthin."

"Niemand wollte es!"

Und weiter: "Steve Bannon ist ein gescheiterter Drehbuchschreiber und Regisseur. Das ist die Wahrheit, das hat er mal versucht. Er hat ein Shakespeare-artiges Rap-Musical über die Rassen-Unruhen in Los Angeles geschrieben, aber niemand wollte es. Er hat eine Menge Geld mit 'Seinfeld' gemacht, das nenne ich elitäres Hollywood!"

Dann sagte er noch etwas zum Thema "Trump und die Presse": "Wir haben einen Demagogen im Weißen Haus. Wir brauchen die Vierte Gewalt, die öffentlichen Medien, damit er auf dem Teppich bleibt. Er und seine Leute haben nicht wirklich professionell gearbeitet während des Wahlkampfes, und sie tun es heute auch nicht." Der Gedanke, dass Donald Trump ein Mann des Volkes ist, ist der größte Schwachsinn, der in der Geschichte Amerikas verbreitet wurde, zumindest seit republikanische Wähler davon überzeugt waren, dass George W. Bush eine Art "Außenseiter" gewesen sein soll".

Donald Trump hingegen ist der lebende Beweis für das Schlechteste, was die amerikanische "Elite" hervorbringen kann, so Clooney weiter. Und Bannon, der früher auch bei Goldman gearbeitet hat, ist genauso verbandelt mit den herrschenden Eliten, die es schaffen, aus der Mittelschicht jeden Penny herauszuquetschen.

Damit dürfte George Clooney, der sich eigentlich gerade in heller Baby-Freude befinden dürfte, nach Ansicht vieler Amerikaner den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Ob Donald Trump nun vor Wut schäumt ist bisher leider noch nicht überliefert.

Quelle: n-tv.de