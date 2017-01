Unterhaltung

"The Ballad of Buster Scruggs": Coen-Brüder planen neue TV-Serie

Sechs Jahre nach "True Grit" bestätigen Ethan und Joel Coen Berichten über ein Projekt namens "Buster Scruggs". Fans der beiden Brüder können sich wohl auf eine Wiederaufstehung des "alten Westens" freuen.

Die Coen-Brüder arbeiten einem Medienbericht zufolge erstmals an einer eigenen Fernsehserie. Die Macher von Kinoerfolgen wie "The Big Lebowski" oder zuletzt "Hail, Caesar!" hätten ein Drehbuch für eine Western-Miniserie namens "The Ballad of Buster Scruggs" geschrieben, hieß es.

Das US-Filmemacher-Duo werde auch Regie führen, berichtete das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf die Produktionsfirma Annapurna Television. Die Coen-Brüder wollten bei dem Projekt Elemente einer Fernseh-Produktion mit dem Vorgehen bei einem Kinofilm verbinden.

Die Erwartungen sind hoch: Der 62-jährige Joel Coen und sein drei Jahre jüngere Bruder Ethan gewannen im Jahr 2008 Oscars in den Kategorien bester Film, bester Regisseur und bestes adaptiertes Drehbuch für ihren Western-Film "No Country For Old Men". An der Netflix-Serie "Fargo", die von ihrem gleichnamigen Film inspiriert wurde, sind die Brüder als Produzenten beteiligt.

Mit dem Projekt "The Ballad of Buster Scruggs" betätigen sich die Coen-Brüder erstmals auch als Autoren einer TV-Serie, bei der sie auch Regie führen wollen. Die Geschichte um die Abenteuer der Hauptfigur "Buster Scruggs" basiert dem Vernehmen nach auf einer Idee der Brüder - und nicht etwa auf einer Romanvorlage. Produziert werden soll die TV-Serie von Megan Ellison und Sue Naegle, die die TV-Sparte bei Annapurna Television leitet.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Megan und Sue", teilten die Coen-Brüder in einer kurzen Stellungnahme mit. Geplant sei eine Miniserie. Nähere Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Wie es bei "Variety" jedoch heißt, soll "Buster Scruggs" die Zuschauer in sechs verschiedenen, ineinander verwobenen Handlungsstränge in die Zeiten des "Wilden Westens" entführen.

Was sich Fans von dem Projekt erwarten dürfen, lässt sich an früheren Arbeiten der Coen-Brüder ablesen. Das Western-Thema ist für die Coen-Brüder nicht neu: Vor rund sechs Jahren brachten sie zum Beispiel die Verfilmung des Romans "True Grit" von Charles Potis mit Jeff Bridges und Matt Damon in die Kinos.

Quelle: n-tv.de