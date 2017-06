Unterhaltung

Gastauftritt bei Konzert: Coldplay-Fan hat plötzlich 70.000 Zuhörer

Ferdinand Schwartz ist großer Fan von Coldplay. Deswegen hält der 19-Jährige bei einem Konzert in München ein Plakat mit dem Satz "Can I play 'Everglow' for you?" hoch. Und dann passiert etwas, womit die wenigsten gerechnet haben.

Eigentlich ein normaler Anblick: Während des Coldplay-Konzerts in München hält ein Fan ein Plakat hoch. Doch Ferdinand Schwartz hat darauf eine Bitte formuliert. "Can I play 'Everglow' for you?" steht in großen Lettern auf der Pappe - ob er den Song "Everglow" für ihn spielen könne. Coldplay-Frontman Chris Martin entdeckt das Plakat. "Bist du sicher, dass du das tun willst, junger Mann?", fragt Martin noch, doch der 19-jährige Fan aus Nürnberg ist sich sicher. Und was dann passiert, damit hat wohl kaum jemand gerechnet.

Chris Martin bittet den Fan prompt zu sich. Mit Hilfe der Security klettert Schwartz über die Absperrung auf die Bühne. Eigentlich will er noch ein Foto von diesem Moment haben. Doch Chris Martin winkt ab: "Hier filmen sowieso alle", sagt er. Also nimmt der 19-Jährige am Keyboard Platz und stimmt den Song 'Everglow' an. 70.000 Menschen jubeln ihm dabei zu.

Nachdem er die ersten Töne gespielt hat, ist sich Chris Martin sicher: "Okay, lass es uns probieren." Und dann stimmt er die ersten Zeilen von 'Everglow' an. Schwartz begleitet den Star routiniert durch das Stück - inklusive eines kleinen Solos.

"Danke, dass du mich auf die Bühne gebracht hast"

Für den 19-Jährigen ist es einer der schönsten Momente seines Lebens, wie er später auf Instagram schreibt. "Chris Martin, Danke, dass du mir vertraut und mich auf die Bühne gebracht hast." Im Gespräch mit dem Radiosender Bayern 3 sagt der Teenager: "Am Anfang war ich schon ultranervös, aber oben auf der Bühne war die Aufregung wie weggeblasen. Und ich hatte das Gefühl, als wäre es das Normalste der Welt."

Und auch Coldplay ist angetan von der Initiative des Fans. Die Band zeigt das Video mit den Worten "Wunderbarer Gastauftritt" auf ihrer Facebook-Seite. Dort wurde das Video bislang mehr als 150.000 Mal geteilt.

Das Ferdinand Schwartz das Lied so fehlerfrei spielte, kommt nicht von ungefähr: Laut Bayern 3 bewirbt sich der 19-Jährige gerade auf einer Jazzhochschule und will Jazzpianist werden. Ein gutes Bewerbungsvideo hat er ja jetzt.

Quelle: n-tv.de