Ronja Forcher im "Playboy": Da staunt sogar der "Bergdoktor"

Sie ist süße 20 und alle kennen sie eigentlich nur als Lilli Gruber aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Doch dass sie auch anders kann, zeigt Ronja Forcher nun im "Playboy", nackt und mit flotten Sprüchen - zum Beispiel über "Nutten".

Es muss der Reiz der schönen, heilen Welt sein: Seit seiner Erstausstrahlung 2008 hat sich "Der Bergdoktor" im ZDF zu einer der erfolgreichsten Serien im deutschen Fernsehen gemausert.

Bis zu sieben Millionen Zuschauer schalten ein, wenn Doktor Martin Gruber (Hans Sigl) im beschaulichen Tirol nicht nur die Wehwehchen seiner Patienten verarztet. An seiner Seite seit der ersten Staffel die damals gerade mal elfjährige Ronja Forcher als seine Nichte Lilli Gruber.

Doch aus Kindern werden bekanntlich Leut'. Und so ist die in Innsbruck geborene Österreicherin nun auch schon seit geraumer Zeit volljährig. Mehr noch: Im Juni wird sie bereits 21. Da kann man sich auch schon mal für den "Playboy" ausziehen, mag sie sich gedacht haben. Und so verzückt uns Forcher in der April-Ausgabe des Männermagazins mal mit idyllischen Szenen der anderen Art.

Nur keine Hemmungen

"Ich bin froh, dass ich die Chance genutzt habe, im 'Playboy' zu erscheinen", weist die Schauspielerin im Interview mit der Zeitschrift Reuegefühle wegen ihres Shootings weit von sich. Stattdessen entwickelt die 20-Jährige missionarischen Eifer: "Diese Botschaft möchte ich senden: keine Hemmungen, freie Liebe, freie Sexualität."

Dass sie sich auch beruflich keine Beschränkungen auferlegen will, beweist Forcher bei der Frage, was sie vor der Kamera nie tun würde. "Ich habe ein witziges Sprichwort an der Schauspielschule gelernt: 'Was ist der Unterschied zwischen Nutten und Schauspielern?'", so die "Lilli" im "Playboy"-Gespräch. "Nutten haben Grenzen! Aber im Ernst: Wenn ich von einem Projekt überzeugt bin, dann gibt es nichts, das ich nicht für die Kunst tun würde."

"Manchmal nervt mich die Größe"

Davor, nach den Nacktaufnahmen nun wieder ans "Bergdoktor"-Set zurückzukehren, ist Forcher nicht bange. "Ich habe das gute Gefühl, dass mir viele Leute offener als zuvor begegnen werden, und denke, man wird mich am Set erwachsener wahrnehmen und mich für meinen Mut respektieren", erklärt die Österreicherin. Und zumindest der "Bergdoktor" höchstpersönlich in Form von Darsteller Hans Sigl scheint seiner Kollegin die Absolution erteilt zu haben. "Er meinte: 'Verrückt, aber toll!'", zitiert ihn Forcher in der "Bild"-Zeitung.

Dem Boulevardblatt verriet die Schauspielerin an der Stelle zudem noch ein anderes Geheimnis: "Mit einem kleineren Busen hätte ich weniger Probleme gehabt. Manchmal nervt mich die Größe, weil er mir ein bisschen im Weg ist. Aber die gehören nun mal zu mir." Und ein bisschen gehören sie jetzt auch den "Playboy"-Lesern.

Quelle: n-tv.de