Unterhaltung

Keine Angst vor mehr Gewicht: Daniela Katzenberger denkt an noch ein Kind

Immerhin, wie man abspeckt, weiß Daniela Katzenberger jetzt. Und so kann sie sich auch durchaus noch ein weiteres Kind vorstellen. Die Voraussetzungen dafür seien schließlich da.

Reality-TV-Sternchen Daniela Katzenberger kann sich weiteren Nachwuchs vorstellen. "Natürlich denken wir an ein zweites Kind", sagte die 30-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Man habe jetzt eine große Vier-Zimmer-Wohnung auf Mallorca. "Es gibt also ein Zimmer, aus dem man ein zweites Kinder-Zimmer machen könnte", sagte sie.

Bislang seien dort allerdings Schuhschränke und Klamotten untergebracht. "Ich sage jetzt aber nicht, dass es geplant ist, sonst erwarten alle, dass ich morgen schwanger bin", sagte Katzenberger weiter.

Sie und ihr Mann, der 49-jährige Schlagerstar Lucas Cordalis, haben bislang eine Tochter. Nach der Schwangerschaft hatte Katzenberger ein Buch darüber geschrieben, wie sie wieder abgenommen hatte. Wie sie nun erklärt, fürchte sie solche Gewichstschwankungen nicht mehr. "Das ist wie Fahrrad fahren: Da weiß man irgendwann ja auch, wie man in die Pedale tritt", sagt sie. "Ich kann beim Abnehmen nur empfehlen: Man darf nicht hungern. Nichts essen ist blöd, die Laune muss gut bleiben."

Bislang hat Katzenberger, wie sie weiter erklärt, noch kein richtiges Heimatgefühl auf Mallorca entwickelt. Es sei "manchmal schwierig", so Katzenberger. "Die Frauen dort sprechen ja nur Spanisch und maximal Englisch. Und ich bin kein so großes Sprachtalent." Für einen Spanischkurs habe sie allerdings keine Zeit. Ihre kleine Tochter spreche inzwischen schon mehr Spanisch als sie.

Quelle: n-tv.de