Unterhaltung

"Ein schlimmer Trauerfall": Daniela Katzenberger muss stark sein

Daniela Katzenberger muss sich in den nächsten Tagen um ihre kleine Schwester Jenny Frankhauser kümmern. Den Grund dafür teilt sie ihren Fans auf Facebook mit.

Daniela Katzenberger tritt etwas kürzer und wird "ein paar Tage" die Öffentlichkeit meiden. Der Grund ist "ein schlimmer Trauerfall" in der Familie, wie der Reality-TV-Star auf Facebook mitteilte. "Der Papa meiner Schwester ist leider plötzlich und völlig unverhofft gestorben", schrieb die 30-jährige Katzenberger. "Ich muss mich jetzt um meine kleine Schwester kümmern und für sie stark sein."

Die Fans stehen der 24-jährigen Jenny Frankhauser ebenfalls bei. Unter dem Post ihrer Halbschwester gibt es bereits über 2.700 Kommentare, in denen sie ihr Beileid ausdrücken.

Jenny Frankhauser modelt für eine Fitness-Plattform und arbeitet an ihrer Gesangskarriere. Mit ihrer Debüt-Single "Die Zeit steht still" war sie im August 2016 eine Woche in den deutschen Single-Charts. Zudem war sie in verschiedenen TV-Shows ihrer Schwester zu sehen. Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser haben mit Iris Klein die selbe Mutter.

Quelle: n-tv.de