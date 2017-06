Unterhaltung

"Egoistisch und eiskalt": Daniela Katzenbergers Schwester rechnet ab

Bislang machten Daniela Katzenberger und ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser den Eindruck, sie seien ein Herz und eine Seele. Doch Pustekuchen! Frankhauser zieht nun öffentlich derart über die "Katze" her, dass alles zu spät scheint.

Was ist denn da nur passiert? So wie Jennifer Frankhauser jetzt in einem Interview mit dem "OK!"-Magazin über ihre berühmte Halbschwester Daniela Katzenberger vom Leder zieht, muss es im Verhältnis der beiden schon seit geraumer Zeit rumoren. Dabei sah man die beiden vor noch nicht allzu langer Zeit gemeinsam auf so manchem roten Teppich - scherzend, lachend, Arm in Arm.

Der Auslöser, der für Frankhauser offenbar das Fass zum Überlaufen brachte, war der Tod ihres Vaters. Den hatte Katzenberger Anfang Mai auf ihrer Facebook-Seite öffentlich gemacht. "Heute gab es in unserer Familie einen schlimmen Trauerfall. Der Papa meiner Schwester ist leider plötzlich und völlig unverhofft gestorben", hatte die "Katze" damals geschrieben und erklärt: "Ich muss mich jetzt um meine kleine Schwester kümmern und für sie stark sein."

"Dafür sollte sie sich schämen"

Was klingt wie eine Anteil nehmende und verständnisvolle Nachricht, kam bei Frankhauser hingegen gar nicht gut an. "Daniela hat ohne Erlaubnis diesen Facebook-Post gesendet und somit öffentlich gemacht, was passiert ist. Familienmitglieder konnten es dadurch nicht persönlich erfahren", schimpft sie im Gespräch mit "OK!". Und sie fährt fort: "Man kann es sich so vorstellen: Während ich gerade zusammengebrochen auf dem Boden liege und nach meinem Papa schreie und weine (...), sitzt meine Schwester daneben und veröffentlicht den Tod meines Vaters."

Dass ihre Schwester dann anscheinend noch nicht einmal zur Beisetzung erschien, treibt Frankhauser erst recht zur Weißglut: "Dass sie mich hängen lässt, bin ich gewohnt. So war sie schon immer. Aber dass sie meinen Großeltern verspricht, bei der Beerdigung meines Papas anwesend zu sein, und dann ohne Grund nicht da ist, nicht mal abgesagt hat, finde ich das Allerletzte. Dafür sollte sie sich schämen!"

"Ist das wirklich alles so?"

Dass der Haussegen zwischen den beiden Halbgeschwistern schon seit längerer Zeit schiefhängt, legen auch Frankhausers weitere Ausführungen nahe. Allmählich komme "die wahre Daniela" ans Licht, setzt sie ihre Tiraden fort und schreibt ihrer Verwandten ins Stammbuch "rücksichtslos, selbstverliebt, egoistisch, respektlos, niemals dankbar und eiskalt" zu sein. Eine Versöhnung schließt Frankhauser kategorisch aus. Sie werde Katzenberger niemals verzeihen. "Ich habe keine Schwester mehr!"

Daniela Katzenberger ließ die Vorwürfe ihrer Halbschwester bislang unkommentiert. Ihren aktuellen Posts auf ihrer Facebook-Seite ist zu entnehmen, dass sie sich gerade zu Dreharbeiten auf Mallorca aufhält. Eine Nutzerin stellte ihr unumwunden "mal 'ne sehr private Frage" in der Kommentarspalte: "Deine Schwester hat angeblich gesagt, dass sie keine Schwester mehr hätte. Ist das wirklich alles so bei euch oder wird das mal wieder nur von den Medien so ausgelegt?" Katzenberger antwortete darauf - ohne eine Antwort zu geben. Sie schrieb: "Auf Mallorca scheint die Sonne."

Quelle: n-tv.de