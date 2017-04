Unterhaltung

Bananarama geben Comeback: Darauf hat nicht nur Robert De Niro gewartet

Die Dunkelhaarige oder eine von den beiden Blonden? Für Jungs auf dem Schulhof war das in den 80er-Jahren durchaus eine entscheidende Frage. Lange vor den Spice Girls waren Bananarama eine der ersten Girlgroups. Jetzt machen sie uns wieder die "Venus".

"Robert De Niro's waiting. Talking Italian" ("Robert De Niro wartet. Er spricht Italienisch") - ja, es gab eine Zeit, in der ausgefeilte Textzeilen wie diese noch zu begeistern wussten. Und zwar vermutlich nicht nur den besungenen Hollywood-Star selbst, sondern auch die Popmusik hörenden Massen.

Mit dem zugehörigen Song landeten Bananarama 1984 in vielen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, ihren ersten Top-Ten-Hit. Noch ein größerer Erfolg sollte der Gruppe allerdings zwei Jahre später mit "Venus" gelingen. Mit ihrer Coverversion des 60er-Jahre-Songs von der niederländischen Band Shocking Blue kraxelten Bananarama sogar in den USA bis auf Platz 1.

Bananarama - das waren in der Originalbesetzung seit 1981 Keren Woodward, Sara Dallin und Siobhan Fahey, ehe letztere 1988 die Gruppe verließ, um das Projekt Shakepears Sister ins Leben zu rufen. Mit Liedern wie "Stay" und "Hello (Turn Your Radio On)" glückten ihr auch damit mehrere Hits. Bei Bananarama hingegen wurde Fahey für einige Jahre durch Jacquie O'Sullivan ersetzt. Nach 1992 agierten Woodward und Dallin nur noch als Duo.

Lange vor den Spice Girls zählten Bananarama somit zu den ersten Prototypen einer Girlgroup. Dabei waren sie keine Castingband. Woodward und Dallin kennen sich bereits seit ihrer Kindheit und gründeten die Band mit Fahey während ihres Studiums.

Webseite zusammengebrochen

Vor allem männlichen Hörern verdrehten die Bandmitglieder nicht nur mit ihrer Musik den Kopf. Auf mehr als nur einem Schulhof dürften sich Debatten darüber entsponnen haben, ob man nun eher für die damals dunkelhaarig in Erscheinung tretende Woodward oder eine ihrer beiden zu blond tendierenden Mitstreiterinnen schwärmt.

Für alle, die sich noch daran erinnern, gibt es nun eine gute Nachricht: Bananarama feiern in kompletter Originalbesetzung ein Comeback. Die schlechte: Vorerst werden sie nur in Großbritannien auf Tournee gehen - das erste Mal als Trio überhaupt. "Ich war wirklich gerührt, weil wir das nur aus Liebe füreinander tun und weil wir lieben, was wir gemacht haben", zitiert die BBC die zurückgekehrte Fahey mit Blick auf die Wiedervereinigung. Und auch die Fans scheinen voller Rührung zu sein. Die Webseite der Gruppe sei nach der Ankündigung der Tournee zusammengebrochen, meldet die BBC.

