Unterhaltung

"Sie klatscht wie der Grinch": Das Netz lacht über Nicole Kidman

Die ganze Welt redet über die peinliche Verwechslung des "besten Films" bei der Oscar-Verleihung. Wirklich die ganze Welt? Nein! Auch andere Begebenheiten bei der Hollywood-Zeremonie erhitzen die Gemüter. Zum Beispiel das Klatschen von Nicole Kidman.

Ach, ist eine Veranstaltung wie die Oscar-Verleihung nicht herrlich?! Am nächsten Tag gibt es jede Menge Gesprächsstoff: Welcher Film hat wie viele Preise bekommen, warum, weshalb und zu Recht? Wer tappte auf dem roten Teppich in die Fashion-Falle? Und welche Peinlichkeiten und Fisimatenten gab es sonst noch?

Klar, in diesem Jahr gibt es einen ganz besonderen Aufreger: Dass Warren Beatty und Faye Dunaway zunächst fälschlicherweise verkündeten, "La La Land" und nicht "Moonlight" habe den Preis für den "besten Film" gewonnen, wird vermutlich noch bis in alle Ewigkeit Thema sein, wenn es um die Oscars geht. Andere Auffälligkeiten bei der Zeremonie werden dagegen als belanglose Randnotizen in die Geschichte eingehen - und sorgen trotzdem gerade in den sozialen Netzwerken für allerlei Wirbel. Zum Beispiel, wie Nicole Kidman klatscht.

Ringe oder Maniküre?

Tatsächlich muten die Aufnahmen der applaudierenden "Lion"-Darstellerin, die etwa bei Twitter kursieren, ein wenig skurril an. Die 49-Jährige schlägt beim Klatschen lediglich die Handballen zusammen, während sie ihre langen Finger von sich spreizt. In US-Medien wird ernsthaft über die Gründe für den seltsamen Anblick spekuliert. Einige meinen, es könnte daran gelegen haben, dass Kidman massive Ringe trug, mit denen es sich schwer normal klatschen lässt.

Bei Twitter hingegen ziehen Nutzer andere ironische Schlussfolgerungen. "Ist nur mir aufgefallen, dass Nicole Kidman klatscht, als hätte sie gerade eine Maniküre erhalten, die sie nicht verpfuschen will?", heißt es etwa in einem Kommentar. Andere Tweets machen sich einfach nur über die Schauspielerin lustig: "Kann mal jemand Nicole Kidman zeigen, wie man klatscht", fordert zum Beispiel einer. Ein anderer erklärt unter Anspielung auf das einst von Komiker Jim Carrey verkörperte grüne Fellmonster: "Warum klatscht Nicole Kidman wie der Grinch?" Aber auch Nachahmer hat die Darstellerin schon gefunden. "Ich habe gerade mein Telefon weggelegt und das Nicole-Kidman-Klatschen versucht", zeigt sich eine Nutzerin anscheinend von der speziellen Applausform fasziniert.

Quelle: n-tv.de