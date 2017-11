Unterhaltung

Er? Echt jetzt?: Das ist der neue "Sexiest Man Alive"

Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney ... Sie alle waren schon mal der "Sexiest Man Alive". Auch in diesem Jahr hat das "People"-Magazin wieder den Hottie des Jahres gekürt - und die Wahl verwundert sogar den Gewinner selbst.

Ihn hätten bei dieser Wahl wohl die wenigsten auf dem Zettel gehabt: Country-Musiker Blake Shelton ist zum "Sexiest Man Alive 2017" gekürt worden. Sogar der 41-Jährige selbst zeigt sich dabei von seiner Auszeichnung überrascht: "Euch sind wohl die Leute ausgegangen", scherzte er, als ihm die Nachricht überbracht wurde. Offenbar habe es den Verantwortlichen des "People"-Magazins gereicht, jemanden zu finden, der "einigermaßen symmetrisch" sei.

Dass er die Wahl trotzdem annehme, sei seiner Freundin und einstigen Mitjurorin bei der US-Castingshow "The Voice", Gwen Stefani, zu verdanken, berichtet Shelton im "People"-Interview weiter. "Sie sagte zu mir: Hör zu, du wirst es für den Rest deines Lebens bereuen, wenn du dieses Geschenk nicht annimmst und nicht einfach nur den Moment genießt", so der Musiker.

"Ich bin fett"

Vor allem jedoch habe ihn die Konkurrenz zu Adam Levine, der aktuell neben ihm in der "The Voice"-Jury sitzt, angespornt, verrät Shelton. "Ich kann es nicht erwarten, das Adam unter die Nase zu reiben", so der Sänger mit Blick auf seinen Kollegen, der 2013 zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden war. "So stolz und geehrt ich auch bin, dass ihr mich gefragt habt, ist das eigentlich das einzige, was für mich zählt", gibt sich Shelton in der Auseinandersetzung mit dem Frontmann von Maroon 5 ebenso humorvoll wie kämpferisch.

Ebenso verschmitzt berichtet Shelton über seine Kindheit. "Wenn ich mich als Kind beschreiben sollte, kommt mir ein Wort in den Sinn. Und das ist 'fett'." Bis heute habe sich daran eigentlich nicht viel geändert, witzelt der Sänger. "Ich bin heute immer noch fett. Das ist ein Fakt."

"Ich bin Mister Sexy!"

Umso mehr werde er die Auszeichnung als "Sexiest Man Alive" deshalb nun genießen, ist sich Shelton sicher. Fortan werde sie immer Gesprächsstoff sein, sei es bei "The Voice" oder beim Arztbesuch. Levine werde nicht gerne auf seinen Titel als "Mister Sexy" angesprochen. Er aber werde damit offensiv umgehen, so Shelton: "Du hast verdammt recht, ich bin Mister Sexy! Ich war mein ganzes Leben lang hässlich. Wenn ich für ein Jahr sexy sein kann, her damit. Her damit."

Die Auszeichnung "Sexiest Man Alive" wird seit 1985 jedes Jahr vom "People"-Magazin verliehen. Zu den Preisträgern gehörten in der Vergangenheit etwa Sean Connery, Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham oder George Clooney. Shelton ist nach Levine erst der zweite Musiker, dem die Ehrung zuteilwird.

Shelton ist seit rund zwei Jahren mit Stefani liiert. Beide hatten sich kurz zuvor von ihren Ehepartnern getrennt - Shelton von seiner Frau Miranda Lambert und Stefani von Gavin Rossdale, Sänger der Gruppe Bush und derzeitiger Flirt von Sophia Thomalla. Kennengelernt haben sich Shelton und Stefani bei ihrem gemeinsamen Jury-Einsatz bei "The Voice".

Quelle: n-tv.de