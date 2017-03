Unterhaltung

Das sieht schmerzhaft aus!: David Beckham präsentiert fiese Narbe

Unter Kickern war er immer der Schönling. Ausgefallen frisiert und mit Gespür für Mode machte David Beckham auch abseits des Rasens Schlagzeilen. Jetzt ziert sein Gesicht eine fiese Narbe. Das kann doch gar nicht sein, oder?

David Beckham ist für sein gepflegtes Antlitz bekannt. Nun allerdings schockiert er seine Fans mit einem Instagram-Foto, auf dem das Gesicht des 41-Jährigen übel zugerichtet aussieht.

Die Aufnahme zeigt Beckhams Kopf im Profil. Eine schwulstige Narbe zieht sich von seiner Stirn bis auf den Wangenknochen und fast bis übers Ohr. Zu stören scheint das unschöne Accessoire den einstigen Fußballstar nicht. Er grinst breit, wodurch seine gelb-fauligen Zähne zur Geltung kommen.

Sie haben es sich vermutlich längst gedacht: Beckham wurde nicht etwa übel zugerichtet. Narbe und Zähne sind das Werk eines fähigen Maskenbildners. Der Brite hat offenbar eine Rolle im Film "King Arthur" ergattert. Die Legende ist im Mittelalter angesiedelt - und da war nun einmal nicht viel mit zahnärztlicher Versorgung und sauberem Nähen mit Nadel und Faden.

Regisseur von "King Arthur: Legend Of The Sword" ist Guy Ritchie. In dessen Agentenkomödie "Codename U.N.C.L.E." hatte Beckham bereits 2015 einen Gastauftritt. Offenbar hat er sich in Ritchies Augen recht gut gemacht.

Beckhams Rolle? Ein Verlierer!

In "King Arthur" spielt Beckham nun die Rolle des "Blackleg leader". So ist es jedenfalls bei der Filmdatenbank Imdb vermerkt. Das Portal "The Hollywood News" will bereits wissen, dass Beckham gleich in der vielleicht bekanntesten Szene der Artus-Saga zum Einsatz kommt. Die Rede ist natürlich von dem Moment, in dem Artus das magische Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, in den der Zauberer Merlin es zuvor getrieben hatte. Der Akt weist Artus dem Mythos nach als rechtmäßigen König Britanniens aus.

"Es kursiert das Gerücht, dass Beckhams Charakter, der sich für eine Schlüsselfigur in der Geschichte hält, in Rage gerät, wenn dieser andere Typ, dieser Emporkömmling, derjenige ist, der das Schwert befreien kann", zitiert das Portal "The Hollywood News" einen Informanten in Bezug auf Beckhams Auftritt in "King Arthur".

Wie das genau aussehen wird? Da müssen sich Fans noch etwas gedulden. "King Arthur: Legend Of The Sword" mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle startet am 11. Mai in den deutschen Kinos.

Quelle: n-tv.de