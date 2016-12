Unterhaltung

Carrie Fishers Mutter: Debbie Reynolds in Krankenhaus gebracht

Einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher ist die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Feuerwehr in Los Angeles reagierten Rettungssanitäter am Mittwoch auf einen Notruf aus dem Haus von Reynolds' Sohn Todd Fisher im Stadtteil Beverly Hills. Demnach wurde eine ältere Frau ins Krankenhaus gebracht, bei der es sich dem Promiportal "TMZ" zufolge um die 84-Jährige handelte.

Die Familie sagte demnach, sie habe den Notruf wegen eines möglichen Schlaganfalls abgesetzt. Reynolds soll seit dem Tod ihrer Tochter zutiefst verstört gewesen sein.

Laut "TMZ" hielt sich Reynolds bei ihrem Sohn auf, um über die Beerdigung von Hollywood-Star Fisher zu sprechen, die als Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Saga berühmt wurde. Fisher war am Dienstag in Los Angeles mit 60 Jahren gestorben. Vor einigen Tagen hatte sie auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten.

Quelle: n-tv.de