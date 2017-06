Unterhaltung

Mutter, Hollywoodstar, Sex-Idol: Demi Moore verliert Zähne durch Stress

Man sieht es ihr nicht an, aber bei Schauspielerin Demi Moore, blitzen auf Fotos bereits "die Dritten". Die 54-Jährige gestand in einer US-Fernsehshow vor laufender Kamera den Verlust ihrer Schneidezähne ein. Über den Grund witzelt sie.

In vielen Filmrollen zeigt Demi Moore ein perfektes Lächeln, doch ihre Zähne sind nicht alle echt. Sie habe zwei Schneidezähne durch Stress verloren, offenbarte die US-Schauspielerin in der "Tonight Show". Moderator Jimmy Fallon zeigte ein Foto der Schauspielerin mit einer klaffenden Zahnlücke.

Mehr zum Thema 22.04.17 New Yorker Penthouse verkauft Demi Moore macht guten Schnitt

Die 54-Jährige hätte dafür gerne eine "coole" Erklärung, etwa, es sei beim Skateboardfahren passiert, witzelte die dreifache Mutter. Doch sie führe den Verlust ihrer Vorderzähne auf Stress zurück. Nach Herzerkrankungen gehöre Stress wahrscheinlich zu den größten "Killern" in Amerika, betonte Moore.

An der Seite von Scarlett Johansson und Zoë Kravitz ist Moore Ende Juni in der Komödie "Girls' Night Out" in den deutschen Kinos zu sehen.

Quelle: n-tv.de