Unterhaltung

"Wunderbare sehr dunkle Orte": Depp witzelt über Anschlag auf Trump

Hollywood-Star Johnny Depp hat bei einem Musikfestival im englischen Glastonbury Witze über einen möglichen Mordanschlag auf US-Präsident Donald Trump gemacht. "Ich glaube, er braucht Hilfe, und es gibt viele wunderbare sehr dunkle Orte, wo er hingehen könnte", sagte der 54-jährige Schauspieler laut einem Bericht der britischen Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend.

"Wann war das letzte Mal, dass ein Schauspieler einen Anschlag auf einen Präsidenten verübt hat?", fragte der Star aus "Pirates of the Caribbean" demnach weiter und schob hinterher: "Ich muss klarstellen, ich bin kein Schauspieler."

Der BBC zufolge könnte Depp auf den Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln durch den Schauspieler John Wilkes Booth im Jahr 1865 angespielt haben. Mit Blick auf ein mögliches Nachspiel seines Kommentars sagte der Hollywood-Star: "Das wird in die Presse kommen, und es wird furchtbar werden." In einem Freiluftkino auf dem Festivalgelände wurde Depps neuer Film "The Libertine" gezeigt.

Quelle: n-tv.de