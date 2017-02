Unterhaltung

Der Bachelor hat Lust auf mehr: Der erste Kuss ist Männersache

Von Kai Butterweck

Viola beißt sich auf die Lippen, Alesa macht Sport und Inci ist gefrustet. Nur Kattia stolziert mit einem unbeschwerten Lächeln durch die Rosen-Villa. Bei der feurigen Kolumbianerin weiß der Bachelor gar nicht, wo er zuerst hingucken soll.

In der dritten Bachelor-Woche will Gigolo Sebastian so langsam aber sicher auf Tuchfühlung gehen. Mit einem halben Dutzend Schwimmwesten und der Gier nach nackter Haut im Gepäck lädt der Bachelor zum Parasailing-Gruppendate. Da klatscht die feurige Kattia natürlich am lautesten in die Hände. Mit knapper Garderobe hat die gebürtige Kolumbianerin bekanntlich keine Probleme.

Auf dem Speed-Boot mit den Pobacken wackelnd läuft Kattia zur Hochform auf. Während der Bachelor erwartungsgemäß große Augen macht, winken die anderen Mädels nur genervt ab. Was zu viel ist, ist zu viel. Erst der hängende Schlüppi und jetzt auch noch laszives Arschwackeln: So nicht, Madame! Die Konkurrenz ist auf Kriegspfad. Sebastian hingegen gefällt Kattias freizügige Masche. Zur Belohnung darf sie nach dem Gruppendate noch zwei Stündchen alleine mit ihm verbringen. Noch mehr Kleidungsstücke verliert Kattia allerdings nicht. Gekuschelt und geknuddelt wird lediglich mit den Augen. Der Bachelor hat nun aber "Lust auf mehr." Und Kattia konnte etwas in ihrem Bauch spüren: "Und das war kein Hunger", haucht sie in die Kamera.

Während sich die meisten Damen in der Beauty-Villa vor Neid und Missgunst die Mäuler zerreißen, mimen Viola und Alesa die Tiefenentspannten. Aber wen wundert’s? Viola schläft schließlich seit Tagen neben einer weißen Rose ein. Und Alesa steht den ganzen Tag auf dem Laufband und lächelt. Hauptsache Miami. Hauptsache Spaß. So kann man das das Ganze natürlich auch angehen.

Inci hingegen ist mittlerweile auf 180. Nach ihrem ersten Einzel-Date mit Sebastian kam kein Nachschlag mehr. Nun muss sie auch noch mit ansehen wie Viola vom Bachelor zum Eisverschenken mitgenommen wird. Die Münchnerin weiß ihren ersten Kuschelmoment mit Sebastian allerdings noch nicht zu nutzen: "Der erste Kuss ist Männersache", sagt Viola. Der "Mann" hat aber scheinbar noch kein Interesse.

Wackelnde Weichteile

Violas Traditionsbewusstsein ist für Inci nur ein kleiner Trost, denn auch beim anschließenden Theater-Date steht die Halbtürkin nicht auf der Gästeliste. "Das kotzt mich echt an", faucht sie. Gemeinsam mit der ebenfalls auf dem Abstellgleis stehenden Playboy-Bombe Fabienne lässt Inci ihrem Frust freien Lauf. Ihr Opfer: Ein Teller mit Risotto. Fast sekündlich fliegen Reiskörner durch die Gegend. Was für eine Schmach. Hat der Bachelor etwa keinen Bock mehr auf sie?

Bei der Nacht der Rosen will Inci noch einmal alle Karten auf den Tisch legen. Sie will sich den Bachelor "krallen" und Tacheles reden. Vorher wird aber noch getanzt. Und zwar so richtig. Als im Hintergrund die ersten Latin-Pop-Klänge durch die Villa schallen, schlägt erneut Kattias Stunde. Und abermals schlagen die anderen Girls die Hände vors Gesicht.

Kattia will es wissen. Mit Feuer in den Augen und hin und her wackelnden Weichteilen bearbeitet sie Sebastian wie eine fleischgewordene Pole-Dance-Stange. Da kann keine mehr mithalten. Zwar bekommt Inci noch ihre fünf "Tacheles"-Minuten, und auch Clea-Lacy darf sich noch einmal von ihrer "konservativen" Seite zeigen. Aber im Vergleich zu Kattias Hüftschwung-Auftritt präsentieren sich alle anderen Begegnungen des Abends in etwa so spannend und aufregend wie ein "Uno"-Marathon auf der Geissen-Yacht.

Irgendwann hat der Bachelor dann auch die Faxen dicke. Nebenan im stillen Kämmerlein welken schließlich schon zahlreiche rote Rosen vor sich hin. Spätestens jetzt ziehen sich vor allem bei den drei in dieser Woche eher im Schatten agierenden Damen Fabienne, Caroline und Anna die getunten Augenbrauen zusammen. Und das nicht ohne Grund. Denn alle drei gehen an diesem Abend leer aus. Und keine Rose bedeutet: Abfahrt. Adieu. Auf Wiedersehen. Für den Rest geht es jedoch weiter. Und für Kattia sowieso: "El chico es mío!", gibt sie abschließend zu Protokoll. Dem ist erst einmal nichts mehr hinzuzufügen.

Quelle: n-tv.de