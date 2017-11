Unterhaltung

Hier kommt Alex: Der nächste Dschungelcamper?

Nachdem Jenny Elvers bereits so gut wie jede Reality-TV-Show durchhat, sind nun offenbar ihre Verflossenen dran. Erst war ihr Ex Steffen von der Beeck bei "Promi Big Brother", jetzt soll ein anderer Lebensabschnittsgefährte den Dschungel unsicher machen.

Zieht Alex Jolig ins RTL-Dschungelcamp? Das jedenfalls berichtet nicht nur die "Bild am Sonntag". Auch der potenzielle Kandidat selbst hilft kräftig mit, das Gerücht zu streuen.

So teilte Jolig den Zeitungsbericht auf seiner Instagram-Seite und fragte dazu seine Fans: "Was sagt ihr dazu?" Zugleich versah er seinen Post mit Hashtags wie "Adventures" ("Abenteuer"), "Challenge" ("Herausforderung") und "Dschungel 2018" - womöglich ja ein Hinweis darauf, dass seine Entscheidung zur Teilnahme an dem Format bereits beschlossene Sache ist.

Jolig wurde im Jahr 2000 durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von "Big Brother" bekannt. Später sorgte er durch seine Beziehung mit Jenny Elvers für Schlagzeilen. Aus ihr ging der heute 16-jährige Sohn Paul hervor - das einzige Kind der Schauspielerin.

Von Gsell bis Ochsenknecht

Sollte Jolig tatsächlich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehmen, wird er dort den jüngsten Berichten zufolge unter anderem auf folgende Mitstreiter treffen: DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni, TV-Persönlichkeit Natascha Ochsenknecht, Schlagersängerin Tina York, Fotomodell Tatjana Gsell, Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser und "Bachelorette"-Gewinner David Friedrich.

Zudem würde der 54-Jährige sowohl in die Reality-TV-Fußstapfen von Elvers als auch in die eines seiner Nachfolger als Freund der 45-Jährigen treten. So nahm Elvers bereits 2016 am Dschungelcamp teil, nachdem sie drei Jahre zuvor bei "Promi Big Brother" zu sehen war. In den TV-Container zog 2017 auch Steffen von der Beeck, mit dem Elvers rund dreieinhalb Jahre liiert war.

RTL selbst kommentiert die Gerüchte wie immer nicht. Offiziell werden die Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erst kurz vor Beginn der Show bekannt gegeben. Die mittlerweile zwölfte Staffel des Erfolgsformats aus dem australischen Dschungel startet im Januar 2018.

Bilderserie Das war das Dschungelfinale König Terenzi ist totally geflasht

Quelle: n-tv.de