Unterhaltung

"The Wall": Der ungeborene Joker sticht

Von Kai Butterweck

Mit japsendem Gehechel und einem kugelrunden Bäuchlein geht es in die dritte "The Wall"-Runde. Abermals zocken zwei Pärchen um das große Geld. Und erneut zeigt sich Buschis "Wand" von ihrer spendablen Seite.

Frank Buschmann steht auch Sekunden vor Beginn der dritten Ausgabe seines Prime-Time-Megamoney-Debüts "The Wall" noch total neben sich: "Der Wahnsinn geht wieder von vorne los", johlt der Moderator mit hochrotem Kopf in sein Headset-Mikrofon.

Denise und Martin sind mindestens genauso aufgeregt wie der Moderator. Das Tochter-Papa-Gespann hat hier und heute schließlich die Möglichkeit, bis zu drei Millionen Euro mit nach Hause zu nehmen.

Bereits nach den ersten Minuten der eröffnenden Duo-Quiz-Runde kehren Vater und Tochter ihr Innerstes nach außen. Während Papa Martin den tiefenentspannten Ruhepol mimt, hechelt, japst und jauchzt Tochter Denise die farbigen "The Wall"-Bälle von einer Seite zur anderen. Letztlich geht es mit gut 12.000 Euro in die zweite Runde, in der sich Martin in die "Isolation" verabschiedet. Soll heißen: Es wird weiter gehechelt, gejapst und gejauchzt.

Denise ist jetzt voll in ihrem Element. Aufgeregt klimpert sie mit den Augen, schüttelt ihr blondiertes Helm-Haupthaar von links nach rechts und "schmeißt" mit Gummibällen nur so um sich. Fünf Meter hinter ihr sitzen zwei Damen im Publikum, die Denise besonders fest die Daumen drücken. Die eine ist die Oma, und die andere heißt Johanna. Wer Oma ist, ist klar: Die Oma halt. Wer Johanna ist, bleibt allerdings ein Rätsel. Ist aber auch schnuppe. Hauptsache Daumen drücken.

Hilft auch ganz gut. Nach zwei weiteren Quiz- und Schau-den-Bällen-beim-Runterplumpsen-zu-Runden stehen satte 166.000 Euro zu Buche. Die Spannung erreicht nun ihren vorläufigen Höhepunkt. Hat der Papa den Garantiesumme-Vertrag unterzeichnet? Oder hat er auf das glückliche Händchen seiner Tochter vertraut? Ein kurzer Moment der Ungewissheit, dann leuchten die Augen von Denise wie funkelnde Sternchen am Nachthimmel. Papa hat gezockt. Die Schnipsel des zerrissenen Vertrages verteilen sich auf dem Studioboden, und Papa und Tochter sind um 166.000 Euro reicher. Well done! Die Nächsten, bitte… Und da hoppeln sie auch schon zur Tür herein: Der bärtige Tobias und seine hochschwangere Frau Julia.

Pärchen Nummer zwei an diesem Abend wird von Buschi sofort als "grundsympathisch" geadelt. Aber ein nettes Grinsen unter borstiger Gesichtsbehaarung und ein imposantes Kügelchen unter dem luftigen Kleid sind noch lange keine Garantie für Kohle ohne Ende.

Julia ist sich allerdings sicher, dass der Abend "gerockt" wird: "Das ist unser Joker", verrät sie allen Anwesenden, und zeigt dabei auf ihre ungeborene Tochter, die in den nächsten Minuten so manch aufgeregten Freudentanz ihrer Mama überstehen muss. Die präsentiert sich nämlich im Duracell-Modus und hüpft nach jedem Gummiball-Gang wie ein Flummi umher.

"Muss man sich Sorgen machen?", fragt Buschi. Nö, alles gut! "So lange niemand meinen Schlüpper sieht, passt das schon." Keine Angst, Julia. Kein Schlüppi in Sicht. Der Fokus liegt voll und ganz auf "The Wall". Und die "Wand" meint es mit der jungen Demnächst-Familie aus Köln so richtig gut. Zwar sacken Julia und Tobias nach der ersten Spielrunde nur magere 5201 Euro ein. Aber ein knappes Stündchen später prangt die stolze Summe von 405.330 Euro auf der "The Wall"-Anzeigetafel.

Das glückliche Gummiball-Händchen von Julia und das beeindruckende Allgemeinwissen von Tobias, der beweist, dass er sich sowohl mit der Beschaffenheit von Tetris-Bausteinen, als auch mit preisgekrönten Kartoffel-Sorten auskennt, sorgen dafür, dass selbst ein garstiger 250.000-Euro-Abzug-Ball keine schlechte Laune verbreitet.

Der ungeborene Joker hat gestochen. Nun kann das Töchterchen kommen. Denn auch der zweite (werdende) Papa hat sich gegen die Sicherheitsvariante entschieden und den "Vertrag" zerrissen. Ergo: Die Zukunft des neuen Familienmitglieds dürfte mit knapp über 400.000 Euro auf der hohen Kante erstmal abgesichert sein. Mal schauen, wer sich nächsten Samstag ein paar Konten mehr zulegt. Wir bleiben am "Ball".

Quelle: n-tv.de