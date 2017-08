Unterhaltung

Kein Video wurde öfter geklickt: "Despacito" erobert Youtube-Rekord

Gerade mal acht Monate reichen "Despacito", um auf Youtube das meistgesehene Video zu werden. Der Sommerhit dürfte bald mehr als drei Milliarden Klicks erreichen. Es ist aber nicht der erste Rekord des Liedes.

Der Sommerhit "Despacito" ist jetzt das meistgesehene Video bei Youtube. Der Song der puerto-ricanischen Musiker Luis Fonsi und Daddy Yankee bringt es auf der Videoplattform auf mehr als 2,999 Milliarden Abrufe.

Damit löste er das Musikvideo zu dem Song "See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth ab, wie das US-Musikmagazin "Billboard" berichtete. "See You Again" aus dem Film "Fast & Furious 7" hatte erst Mitte Juli den Dauerbrenner "Gangnam Style" des koreanischen Rappers Psy nach fünf Jahren vom Thron gestoßen. "Gangnam Style" wurde im Dezember 2012 zum ersten Youtube-Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte konnte.

"Despacito" hatte Mitte Juli mit 4,6 Milliarden Klicks bereits einen Streaming-Weltrekord aufgestellt. In Deutschland führt er seit Wochen die Single-Charts an. Der Song kam erst im Januar heraus. Er schaffte den Rekord damit in besonders kurzer Zeit. "See You Again" hatte noch zwei Jahre gebraucht, um auf die höchste Klickzahl zu kommen.

Weltweit berühmt war der Song geworden, nachdem der kanadische Popstar Justin Bieber im April in einem Remix aufgetreten war. Im Rekordvideo ist aber die Originalversion zu hören, Bieber tritt darin nicht auf.

Quelle: n-tv.de