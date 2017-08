Unterhaltung

Sie hat die Haare schön: Die "Katze" ist nicht wiederzuerkennen

Männern wird ja oft nachgesagt, Veränderungen an ihren Frauen und Freundinnen nicht wahrzunehmen. Aber dieser neue Look wird Lucas Cordalis definitiv auffallen: Daniela Katzenberger hat eine neue Frisur - und sieht aus wie ein anderer Mensch.

So ganz sicher scheint sich Daniela Katzenberger selbst noch nicht zu sein, ob sie den Gang zum Frisör nicht vielleicht bereuen sollte.

"Keine Ahnung, wie ich das finden soll. Ungewohnt brav? Ungewohnt natürlich? Ungewohnt spießig? Ungewohnt, weil einfach nur ungewohnt?", schreibt sie zu einem Bild, das sie bei Facebook gepostet hat und mit komplett neuer Frisur zeigt.

Katzenbergers strohblonde Wallemähne ist ab. Ihre glatt gezogenen Haare reichen gerade noch bis auf Achselhöhe. Und nicht nur das: Die "Katze" hat jetzt auch einen Pony und tendiert farblich eher in Richtung brünett als wasserstoffblond.

Über 10.000 Kommentare

Binnen gerade mal vier Stunden sammelte der Post mehr als 10.000 Kommentare ein. Und siehe da: Die meisten Fans des Reality-TV-Stars scheinen dem neuen Look durchaus etwas abzugewinnen. "Viel jünger, viel schöner, viel besser. Blondchen haben wir schon genug. Du siehst einfach nur toll aus", urteilte etwa eine Nutzerin. Und eine andere schrieb: "Sieht endlich mal erwachsen und … intelligent aus! Besser als dieses billige blond!"

Bleibt zu hoffen, dass Katzenbergers Göttergatte Lucas Cordalis das genauso sieht. Eines steht jedenfalls fest: Dieses Umstyling seiner Frau kann er nicht übersehen. Oder führt Daniela Katzenberger uns alle an der Nase herum und präsentiert auf dem Foto lediglich eine Perücke? Auch diese Vermutung stellen viele Kommentatoren bei Facebook an. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass die 30-Jährige Schabernack mit einer scheinbaren optischen Veränderung treibt. So postete sie etwa Anfang des Jahres ein Bild, das sie mit komplett tätowierten Armen zeigte. Ein Fake - es handelte sich lediglich um sogenannte Tattoo-Ärmel.

Quelle: n-tv.de