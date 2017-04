Unterhaltung

Wollersheim liebt Schneeperle: Die Neue sieht aus wie die Alte

Beuteschema? Alles Zufall! Geplant war es jedenfalls nicht, dass seine neue Liebe der Ex gleicht, sagt Bert Wollersheim. Immerhin gibt es einen neuen Kosenamen. Und die Rotlicht-Größe verrät, wo es zwischen den beiden gefunkt hat.

Die Haare sind lang, vorn etwas kürzer, auf jeden Fall aber wasserstoffblond, die Augen sind schwarz umrundet, ein gewisser Vorbau, er ist vorhanden. Bert Wollersheim hat eine neue Freundin - und die erinnert doch gewaltig an die Ex Sophia, von der der 66-Jährige seit dem vergangenen Jahr getrennt lebt.

Als Jeany Schneeperle versucht sich die neue Freundin von Wollersheim als Model einen Namen zu machen. Sie ist 27 Jahre alt, kommt aus Erfurt und könnte mit bürgerlichem Namen Janine Werner heißen, wie es die URL ihrer Facebook-Fanseite vermuten lässt. Dort gibt sie an Kosmetikerin und Stylistin zu sein. Außerdem scheint sie bereits Erfahrungen als Messehostess und als Gogo-Tänzerin gesammelt zu haben. Auf ihrer Homepage hat sie außerdem ihre Größe, 165 Zentimeter, sowie ihr Gewicht, 53 Kilogramm, angegeben.

Derzeit zählt Jeany Schneeperles Facebook-Seite knapp 2000 Abonnenten. Mit ein bisschen Presse dürfte sich das bald ändern. Bert Wollersheim findet sie jedenfalls schon mal "sehr attraktiv" und "in ihrer Art sehr liebenswert". Das verriet er der Zeitung "Bild". Kennengelernt hat er Jeany Schneeperle, die er liebevoll Schneeflöckchen nennt, demnach bei Facebook. "Jeany schrieb mich an. Wir haben uns auch getroffen", gab er an.

"Es sind beide tolle Frauen!"

Dass die neue Dame mit seiner Ex Sophia optisch einige Ähnlichkeiten habe, sei ihm auch aufgefallen, so Wollersheim. "Aber das passiert völlig unbewusst. Ich habe keine geklonte Sophia gesucht, ich vergleiche sie auch nicht. Es sind beide tolle Frauen!"

Die 29-jährige Sophia Wollersheim hat gegen die neue Liaison laut "Bild" übrigens nichts einzuwenden. "Ich freue mich, wenn er sich wieder verliebt hat", sagte sie. Man sei sich weiterhin freundschaftlich verbunden. Na, dann steht einer neuen Liebe ja nichts mehr im Weg.

Quelle: n-tv.de