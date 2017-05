Unterhaltung

"Naked Attraction": "Die Vagina ist schön langgezogen"

Von Verena Maria Dittrich

Feurige Genitalshow, die Dritte: Zwei Singles haben wieder die Qual der Wahl. Frage: Wie erotisch sind Rettungsringe? Und warum lässt man(n) bei der Intimrasur eine ganz besondere Stelle außer Acht?

"Ja, doch, gefallen mir sehr gut, die Brüste - so Birnenform", sagt Julien, der Vollbluttrainer und Ballhinterherflitzer, der seit anderthalb Jahren Single ist und sich bei "Naked Attraction" nach einer neuen potentiellen Liebe umschaut.

Wieder stehen feinste Exponate, die man genau so auch bei Gunther von Hagens ausstellen könnte, für den 24-jährigen Fitnesskaufmann zur Auswahl. Ja, sie sind schon schön, die gepiercten Schmuckkästchen, ist echt nicht einfach, sich da eine auszusuchen. Wer die Genitalwahl hat, hat die Qual.

Wir lernen Einiges bei dieser Datingshow, die gerade in Deutschland durch die Decke knallt, obwohl sie natürlich niemand guckt. Etwa, dass 90 Prozent aller Frauen bis 25 Jahre komplett rasiert sind und gefühlt jede Dritte sich Busen oder Lippen optisch vergrößern lässt.

Aber das ist Julien nicht so wichtig. Er mag zwar, wenn eine Frau im Intimbereich rasiert und gepierct ist und auch gegen eine "schön langgezogene Vagina ist überhaupt nichts einzuwenden", aber im Grunde ist der Julien ein "Po-Mensch".

Vorne glatt, hinten aufgeplatztes Sofakissen

Nacheinander dürfen die ersten Po-Damen, die ihn optisch nicht ansprechen, aus ihren Leuchtboxen zurück in die Freiheit. Der Tattoo-Liebhaber, für den Füße allgemein "abstoßend" sind, zieht sich clever aus der Affäre. Als Begründung, warum er die Nacktschnecke aus der orangefarbenen Box nach Hause schickt, sagt er, ihr Gesicht habe ihn "nicht überzeugt". Als "Miez aus Berlin" dann vor ihm steht, verabschiedet er sich charmant mit den Worten: "Hi, du bist wunderschön!"

Je weniger biologische Leckerbissen übrigbleiben, desto mehr hat man das Gefühl, dass Julien von der Auswahl selbst nicht ganz überzeugt ist. Als es an der Zeit ist, sich auch zu entblößen, scheint es, dass er sich gern auf der Stelle verdünnisieren möchte. Moderatorin Milka fragt die beiden verbliebenen Damen, was sie an sich hübsch finden: "Ich mag nichts Unnatürliches", sagt die Frau mit den aufgespritzten Lippen.

Auch herrlich: Als Julien nackend antrabt und sich auf die Drehscheibe begibt, wird sein Gemächt so nah herangezoomt, dass man die Poren sehen kann. Aber ist das Kunstwerk nicht unfertig, wenn man vorne rum komplett enthaart, die Poritze aber aussieht wie ein aufgeplatztes Sofakissen? Nach unbestätigten Berichten von Hobbybauern soll es Genießer geben, die dieses möglicherweise bewusstseinserweiternde Haarkraut züchten, um es später zu rauchen.

Julien, von dem nichts dergleichen bekannt ist, entscheidet sich für Jessica, das "Sahnestück" mit den langen Krallen, die sich bestimmt vorzüglich zur Pflege von seine Po-Plantage eignen.

"Was machst du mit Brustwarzen?"

Was Haare angeht, so tickt "Pickerin" und Single Ramona nicht ganz so streng. Die 32-jährige Hostess (mit Abitur und Studium!) wünscht sich einen "hygienischen, rassigen Mann, der bitte nicht komplett rasiert ist". Schließlich soll der Mann ja immer noch ein Mann sein und nicht aussehen wie ein kleiner Junge.

Vom Internetdating hat die lebensfrohe Ramona die Faxen dicke und weil sie schon mal mit siebzehn nackt in der "BRAVO" beim "Dr. Sommer Team" zu sehen war, hat sie mit Nacktheit auch keinerlei Probleme. Zwar mag sie "schicke Penisse", aber zu groß ist auch nicht so dufte, denn "das ist beim Sex nicht so angenehm. Lieber breiter als lang."

Dann kommt er, der prosaische Dialog, an dem ganz bestimmt auch Shakespeare seine wahre Freude gehabt hätte:

Milka: "Was sagst du zu dem?"

Ramona: "Der ist krumm!"

"Und zu seinen Händen?"

"Mmh, johhh"

"Was machst du mit Brustwarzen?"

"Liebkosen. Hihi."

"Ist das eine Brust, auf der du gerne aufwachen würdest?"

"Ich könnte die ganze Zeit dastehen und einfach schauen."

Nix gegen Rettungsringe!

Besonders der süße Markus aus Berlin mit seiner Stinktier-Frisur und den schönen dunklen Augen hat es der Brünetten angetan. Axel aus Hof sieht leider ein bisschen schief aus, Tschüss, Axel, geh mal zum Orthopäden, sonst hast du später Rücken!

Fürs Kennenlernen auch unschicklich: wenn man den anderen nicht versteht. Ausgemustert werden ein freundlicher Holländer und ein Mann mit Rettungsringen, wobei Rettungsringe wiederum ganz süß sind, weil man sich an die ja "rankuscheln kann".

Ramona, die auch nackt "eine Schönheit ist" und eine "Bombenfigur" hat, entscheidet sich schließlich für das niedliche Stinktier aus Berlin. Markus ist beim Date mit der Hostess so angetan, dass er ihr unverzüglich einen Marienkäfer schenkt: "Da ist meine Telefonnummer drin", sagt er, lächelt verlegen und gesteht, "sich vorzukommen, wie in der Pubertät". Chchchch... Ramona mag Markus' schüchterne Art. Und dann noch "diese tollen Augen, der tolle Körper, der tolle Penis": Na, wenn das kein Jackpot ist!

Quelle: n-tv.de