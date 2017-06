Unterhaltung

Mädchen? Junge? Beides?: Die Zwillinge von Beyoncé sind da

Jetzt hat die kleine Blue Ivy gleich zwei Geschwister auf einmal bekommen: Die Zwillinge von Beyoncé und Jay Z sind da. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber verschiedene US-Medien sind sich einig. Grund für Spekulationen gibt es dennoch.

Mehrere US-Medien berichten darüber: Popdiva Beyoncé und Rapper Jay Z heißen ihre Zwillinge willkommen. Die Geburt verkündeten zunächst die Magazine "People" und "US Weekly", dann verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Dort wird spekuliert, ob es sich bei den Zwillingen um Jungen oder Mädchen oder beides handelt.

Dem Unterhaltungssender E! zufolge wurde Beyoncé mit ihrem Ehemann Jay am Donnerstag vor einem Krankenhaus in Los Angeles gesichtet. Am Freitag nahmen die Spekulationen zu, als eine bislang nicht identifizierte Frau mit einem riesigen Blumenstrauß fotografiert wurde, dem auch eine Karte beilag, auf der offenbar "B + J" zu lesen war. Außerdem waren Luftballons in rosa und blau in Form von Babyfüßchen zu sehen, auf denen "Mädchen" und "Junge" stand.

Superstar Beyoncé hatte im Februar bekanntgegeben, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Die 35-Jährige und ihr Ehemann Jay Z sind bereits Eltern der fünfjährigen Blue Ivy.

Quelle: n-tv.de