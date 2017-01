Unterhaltung

Vor den Golden Globes: Drei Stallone-Engel für Fallon

Jimmy Fallon wird am kommenden Sonntag die Golden Globes moderieren. Punkt. Mehr gibt es nicht zu sagen, denn eins ist klar - das wird eine lustige, coole, kurzweilige Angelegenheit. Nicht nur wegen der Stallone-Töchter.

Zum ersten Mal die Golden Globes moderieren - das kann auch für einen alten TV-Hasen wie US-Talkmaster Jimmy Fallon eine aufregende Angelegenheit sein. Nur gut, dass der Star am Sonntag, wenn es soweit ist, nicht nur gleich drei charmante Assistentinnen hat - sondern sich auch noch bestens mit den Damen versteht. Schon bei den Vorbereitungen alberte Fallon mit seinen Co-Moderatorinnen herum, wie ein Schnappschuss eines Nachwuchsfotografen namens Sylvester Stallone beweist.

Dass ausgerechnet Stallone Fallon ablichtete, ist dabei kein Zufall. Denn die Globe-Assistentinnen sind in diesem Jahr Sly Stallones drei Töchter: Sophia (20), Sistine (18) und Scarlet Stallone (14). Auf Papas Instagram-Account sind die jungen Frauen derzeit nicht nur in "Drei Engel für Charlie"-Pose mit Fallon präsent. Sondern auch noch als Cover-Girls des Magazins "Hollywood Reporter". "Ich kann es nicht glauben! Ich bin so stolz auf die Mädels!", schwärmte der stolze Vater: "Schaut euch die Globe-Verleihung an! Das wird interessant", forderte er.

Fröhlich weiter Werbung für die TV-Übertragung machte unterdessen auch Jimmy Fallon. Wenn auch auf etwas eigenwilligere Art. Zu Gast bei Talk-Kollegin Ellen DeGeneres bekam Fallon einen zahnärztlichen Wangenspreizer verpasst. Und erhielt neben Lob für seine klare Aussprache unter widrigen Umständen auch noch eine Art peinlichen Zungenkuss - sehr zur Freude der Zuschauer.

Quelle: n-tv.de