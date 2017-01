Unterhaltung

Häschen in der Schlangengrube: Dschungel-Küken Nicole Mieth zieht blank

Mit ihrer Zahnlücke und dem Unschuldsblick ist Nicole Mieth die Rolle als Püppchen im diesjährigen Dschungelcamp sicher: Im Playboy zeigt sie sich noch einmal von der zarten Seite. Doch die Soap-Darstellerin weiß auch, wie es ist, "in der Scheiße zu stehen".

Im elften Jahr ist das fast schon Tradition: Kurz vor dem Abflug ins australische Nirgendwo zieht eine der RTL-Camperinnen noch einmal für den "Playboy" blank. Doch der diesjährige Nackedei ist wider Erwarten nicht etwa Sarah Joelle Jahnel oder Gina-Lisa Lohfink, sondern Soap-Darstellerin Nicole Mieth.

Die 26-Jährige dürfte bisher vor allem den ARD-Zuschauern ein Begriff sein. Vier Jahre spielte sie in "Verbotene Liebe" eine junge Frau, die eine nahezu inzestuöse Beziehung zu ihrem Vater pflegt. Privat mag es Mieth allerdings weniger abgründig. "Ich war immer brav", erklärt sie im Männermagazin. "Mein jetziger Freund ist elf Jahre älter als ich, aber das hat ja nichts zu sagen."

Im australischen Dschungel dürfen Mieth-Fans offenbar auf weitere intime Details aus dem Privatleben der Schauspielerin hoffen - denn die Schwarzwälderin erweist sich allein schon auf ihren Social-Media-Kanälen als auskunftsfreudig. Abonnenten ihres Youtube-Kanals erfahren zum Beispiel, dass Mieth an jedem Ohr drei Ohrlöcher hat, noch nie in Thailand war und "voll der 'House of Cards'-Fan" ist. Tiefgründige Gespräche über das Filmbusiness versprach sich das schauspielernde Nachwuchstalent eigentlich von Nastassja Kinski. "Die hat so viel erlebt, so tolle Filme gemacht. Wahnsinn. Eine überragende Frau", schwärmt Mieth im Interview. Blöd nur, dass die Kinski schon vorm Abflug nach Australien einen Rückzieher gemacht hat.

Von Thomas Häßler hat Mieth zumindest dessen einstige Karriere als Fußballer auf dem Schirm. "Er hat mal bei einer Weltmeisterschaft mitgemacht … und gewonnen?", fragt sie. "Kann das sein?" Ja, kann sein. In jedem Fall tun sich an dieser Stelle ganz neue Gesprächsthemen auf - auch für eine bekennende Anhängerin des VfB Stuttgart. Ohnehin sind Fachgespräche über Fußball eher zu erwarten als Stripeinlagen am Wasserloch. "Ich werde mich im Dschungel nicht nackt zeigen, sondern mindestens einen Bikini tragen", erklärte die 26-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Das Fotoshooting ist ja etwas ganz anderes. Das sind künstlerische Posen."

Mieth hat kein Problem mit Schlamm

Letztere hatte zuvor auch Sarah Joelle Jahnel via Instagram geteilt. Dass ihr Mieth die Rolle des Camp-Nackedeis noch streitig machen wird, ist eher unwahrscheinlich - zumal die 26-Jährige im "Playboy" auf ihre Stallerfahrung verweist. "Ich stehe auch mal in der Scheiße und miste aus, das macht mir überhaupt nichts aus", beteuert die Schauspielerin. Als Vorbereitung auf den Dschungel habe sie sich sogar beim "Tough Mudder", einem Gelände-Hindernislauf über 18 Kilometer, in den Schlamm geworfen. Und auch die zu erwartenden Konfrontation mit Krabbeltieren jeglicher Art kann Mieth nicht mehr schocken. "Ich habe eine Führung im Zoo gemacht, bei der ich Spinnen und Schlangen mal anfassen konnte."

Die Camp-Prophylaxe ist also abgeschlossen - fehlt nur noch die richtige Strategie. Und auch da überlässt Mieth offenbar nichts dem Zufall: Ihr PR-Berater ist laut Homepage niemand Geringeres als Steffen von der Beeck, der Lebensgefährte von Jenny Elvers. Die 44-Jährige zog bekanntlich im vergangenen Jahr ebenfalls im Vorfeld ihres Dschungelauftritts blank. Geholfen hat es ihr allerdings kaum: Schon nach dem zweiten Zuschauer-Voting musste Elvers ihre Liege räumen. Vielleicht hat Mieth als Camp-Häschen dieses Jahr mehr Glück.

