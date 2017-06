Unterhaltung

Open-Air-Tour im Sommer 2018: Ed Sheeran erobert die Stadien

Irgendwie scheint alles, was Ed Sheeran derzeit anfasst, zu Gold zu werden. Da verwundert es nicht, dass der Brite nun die allergrößten Arenen in Angriff nimmt. 2018 kommt er für vier Stadion-Konzerte auch nach Deutschland. Der Vorverkauf startet bald.

"Ein Wahnsinns-Talent", "Unglaublich", "Naturtalent" - so oder so ähnlich lauten die Kommentare, die Konzertbesucher von Ed Sheeran beim Ticket-Portal Eventim hinterlassen. Auch die Besucher des renommierten Glastonbury-Festivals in England konnten sich gerade erst von den Live-Qualitäten des Sängers überzeugen - darunter etwa David und Victoria Beckham. In den sozialen Netzwerken gepostete Videos zeigen, wie der Ex-Fußballer und das ehemalige Spice Girl ausgelassen zum Auftritt Sheerans feierten.

Allerhöchste Zeit also für den 26-Jährigen, sich einen ganz persönlichen Traum zu erfüllen. Wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio mitteilte, geht der Brite im Sommer 2018 auf ausgedehnte Stadion-Tournee durch Europa. Insgesamt sind 25 Monster-Auftritte geplant, vier davon in Deutschland. In Berlin (19. Juli) und München (29. Juli) wird er in den jeweiligen Olympiastadien auftreten. Am 22. Juli spielt er ein Konzert auf dem Open-Air-Gelände des Flughafens Essen/Mühlheim. Und am 25. Juli können ihn seine Fans auf der Traprennbahn Bahrenfeld in Hamburg bewundern.

Gleich zweimal im Wembley-Stadion

Bereits im März hatte Sheeran von einer möglichen Open-Air-Tour geschwärmt. Auf die Frage, welchen Rekord er eines Tages erreichen möchte, antwortete er: "Ich würde es lieben, mal in deutschen Stadien zu spielen." Doch auch auf die Auftritte im legendären Londoner Wembley-Stadion dürfte er sich ganz besonders freuen. Dort wird er im Rahmen der Tour gleich zweimal auftreten.

Karten für die deutschen Konzerte von Ed Sheeran sind ab 65 Euro (zzgl. Gebühren) ab Samstag, den 8. Juli 2017, um 11 Uhr online bei Eventim erhältlich. Besonderheit: Die Tickets werden personalisiert verkauft, das heißt der Name des Käufers wird auf die Karte gedruckt und beim Einlass mit einem Ausweisdokument verglichen. Pro Bestellung können maximal vier Tickets erworben werden. So will man dem ausufernden Schwarzmarkt begegnen.

Wer Ed Sheeran bei einer der vier Shows live erleben möchte, sollte also schnell zugreifen. Derzeit wird schließlich einfach alles, was er anfasst, zu Gold. Beispiele gefällig? Sheerans drittes Studioalbum "÷" (ausgeprochen: "Divide"), das er im März veröffentlichte, ist mit über 8 Millionen verkauften Exemplaren das bisher weltweit erfolgreichste Album des Jahres. Soeben erst wurde ihm der "Hal David Starlight Award" der Songwriters Hall of Fame zuteil. Und demnächst soll ihm für seine musikalischen Leistungen und seine Charity-Tätigkeiten der britische Ritterorden verliehen werden. Keine Frage: Auch die Tickets für Sheerans Stadion-Konzerte dürften ruckzuck vergriffen sein.

Quelle: n-tv.de