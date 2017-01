Unterhaltung

Zwei neue Songs: Ed Sheeran meldet sich zurück

Die lange Durststrecke der Ed-Sheeran-Fans hat ein Ende. Als Paukenschlag zum Jahresanfang stellt der britische Pop-Sänger neue Songs in Netz, sie sind Teil des Albums "Divide".

Ein Jahr lang war es ruhig geworden um Ed Sheeran. Der Sänger hatte sich nach seiner anstrengenden Tour eine Auszeit genommen, auch in den sozialen Netzwerken war nichts vom ihm zu hören oder zu sehen.

Doch untätig war der 25-Jährige in dieser Zeit offenbar keineswegs. Mit einem Paukenschlag meldete sich der Brite nun bei seinen Fans zurück. Vor zwei Wochen kündigte er überraschend an, er werde demnächst neue Musik veröffentlichen. Am Freitag postete er dann nicht nur einen neuen Titel, sondern gleich zwei. Auf Twitter schrieb Sheeran dazu: "Weil ich solange weg war, gibt es heute zwei Singles statt nur einer."

Die beiden Songs heißen "Castle on the Hill" und "Shape of you" und lösten einen wahren Begeisterungssturm aus. Weltweit trendete der Hashtag #WelcomeBackEd. Zahlreiche User begrüßten die Rückkehr des Musikers euphorisch und baten um die Veröffentlichung weiterer Songs. Bei verschiedenen Streamingdiensten gehörten die beiden neuen Stücke innerhalb kürzester Zeit zu den meist gehörten.

"Castle on the Hill" ist ein Liebeslied für Suffolk im Osten Englands, in der Gegend wuchs Sheeran auf. "Shape of you" hatte der Sänger ursprünglich für Rihanna geschrieben. Beide Videos sammelten innerhalb weniger Stunden bei Youtube über 15 Millionen Klicks ein.

Am Freitag Morgen war Sheeran außerdem mit seinen neuen Songs in der Frühstücksshow beim BBC-Radio zu Gast. Dort sang er live "Castle on the Hill" in einer akustischen Version. Im Gespräch mit den Moderatoren erzählte er unter anderem von einer Reise nach Japan und einer Kreuzfahrt auf dem Ozeanriesen Queen Mary II. Sein Album habe ursprünglich bereits im September 2016 erscheinen sollen. Dann habe er aber noch abgewartet. Wann er das neue Album mit dem Titel "Divide" veröffentlichen will, verriet Sheeran noch nicht.

