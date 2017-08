Unterhaltung

Nach nur sieben Monaten: Ehe-Aus bei DSDS-Star Aneta Sablik

Im Dezember feiert Sängerin Aneta Sablik in Polen eine romantische Winterhochzeit - sieben Monate später ist die Ehe der DSDS-Siegerin von 2014 am Ende. Kein Wort zu den Gründen, Sablik weint sich lieber im Stillen an der Schulter von Carmen Geiss aus.

Sechs Jahre war es die große Liebe. Vergangenes Jahr folgte dann die Hochzeit. Und nun ist schon wieder alles vorbei: DSDS-Goldkehlchen Aneta Sablik ("The One" ) und ihr Gatte Kevin haben sich nach nur acht Monaten Ehe getrennt. Das hat das Management der 28-jährigen Sängerin bestätigt. Zuvor hatte die Zeitschrift "Closer" über das Ehe-Aus berichtet. Über die Gründe für die Trennung schweigt die gebürtige Polin bisher.

Sablik verarbeitet die Trennung nach eigenen Angaben aktuell bei Carmen Geiss, einer ihrer besten Freundinnen. "Ich bin den Geissens dankbar, dass sie für mich da sind", so Sablik im Gespräch mit der Zeitschrift. "Aneta ist für mich wie eine Tochter", erklärte auch die TV-Millionärin. "Klar, ist das sehr hart für Aneta. Für sie ist eine heile Welt zusammengebrochen."

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es für Sablik nicht gerade rund. 2014 hatte sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen - und ihr Finalsong hatte wie zu erwarten auch Platz eins in den Charts erreicht. Doch das gleichnamige Album landete nur auf Platz 11 und blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Selbst für die geplante Tour konnten sich ihre Fans nicht begeistern. Sablik musste letztlich 18 der 20 Konzerte absagen.

Nachdenklich auf Mykonos

Die gescheiterte Liebe zu dem 24-jährigen Kevin ist nun die nächste bittere Pille für die junge Musikerin. Bei ihren Fans hatte Sablik bereits vor Wochen mit einem sehr nachdenklichen Eintrag auf Facebook für Verwunderung gesorgt: "Irgendwann wird alles Sinn machen", hatte Sablik geschrieben. "Also lache jetzt über deine Verwirrung, überstehe die Tränen. Sei stark und denk daran: Alles hat einen Grund."

Damit die frisch getrennte Sängerin ihren Kopf frei bekommt, haben die Geissens Sablik übrigens nach Mykonos, dem Promi-Hotspot unter den griechischen Inseln, eingeladen. Der getrennte Ehemann soll inzwischen schon aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein.

Quelle: n-tv.de