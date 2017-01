Unterhaltung

Dschungelcamp, Tag 9: Ein Mann wie ein Bonsai

Von Verena Maria Dittrich

Jenser geht auf Mission: Impossible, Terenzi avanciert zum Favorit auf "das Crown" und Kader geht auf Schatzsuche. Horror-Problem: Majowski begleitet sie - und rastet plötzlich vollkommen aus.

DAS WAR TAG 9 IM DSCHUNGELCAMP Szene des Tages: Der festgeschnallte Majowski wird zum bösen Norman Bates.. Ausrede des Tages: Ich war es nicht! Die Fettsucht ist es gewesen. Held des Tages: St. Marc, der gute Hirte Erkenntnis des Tages: "Artisten und Atheisten sind doch das gleiche." (Kader) Das Camp verlassen musste: Anzeigen-Androher Markus

"Ich klemme, ich häng' fest, es geht nicht!", winselt Schwitzbert Jensi in schwindelerregender Höhe. Gemeinsam mit dem heimlichen Dschungelkönig Marc, der nicht abgeneigt wäre, "das Crown" zu gewinnen, hängt er über einer Schlucht fest und muss sich an einem Seil nach vorne ziehen, um nach den Sternen zu greifen.

Schnell wird die "Sternenfänger"-Aufgabe zur Mission: Impossible, denn während Ethan "Terenzi" Hunt die Balance wahrt, ist Weichpitti Jenser bereits zu Beginn am Ende: "Ich bin zu fett, ich bin so scheiße fett! Meine Fettsucht kotzt mich an!" Ja, die böse Fettsucht: Die macht einem wirklich ständig einen Strich durch die Rechnung. Am liebsten würde Malle-Jens ihr ein für alle Mal das Maul stopfen - bisschen Pudding, paar Kekse, drei Truthähne. Dann ist sie endlich ruhig, die Bitch.

Ein Held für Kinder

Dass die beiden Hochseilakrobaten mit nur zwei jämmerlichen Sternen zurück ins Camp watscheln, macht Jenser dann aber doch zu schaffen. Was sollen nur seine Kinder von ihm denken? Die werden den Papa doch bestimmt im Fernsehen gesehen haben - wie er da rumhängt und nichts leistet.

"Icke" versucht dem Brustbeutelträger gut zuzureden: "Nee, du bist der Held für deine Kinder, du kannst stolz auf dich sein! Du bist'n Kerl wie'n Baum." Darauf der Vox-Freund: "Ja, wie'n Bonsai"

Apropos Jensers Kinder: Die werden alle herzlich gegrüßt. Hallo, Kinder, wie viele habe ich doch gleich? Hoffentlich hab ich keins vergessen: "Leon, Jenny, Jessica" …

Und dann noch: Justin, Chantal, Denise, Shanaya, Budweiser, Soraya, Armani, Diego, Maradona, Jenna, Bitburger, Sterni - und, last, but not least: FETTSUCHT. Die ist ja auch wie ein Kind, man muss immer drauf aufpassen.

Hanka, von Hartwich als neue Marvel-Superheldin "DDR-Devil" verhohnepiepelt, hat mit dem Mann von der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen inzwischen so ihre Problemchen. Obwohl Jenser behauptet, er habe sich in die "La Familia Grande" eingebracht, findet sie, dass er mit starken Frauen ein Problem hat.

Vielleicht könnte er sich ja eine Scheibe von Terenzi, "der coolen Socke" abschneiden. Der sammelt an Tag 9 nämlich jede Menge Pluspunkte: kümmert sich, deckt die Schlafenden zu, nominiert sich selber für die Prüfung, möchte, dass es allen gut geht. Ist der Mann aus Massachusetts in Wirklichkeit vielleicht der heilige St. Martin? Oder sogar eine Reinkarnation des Heilands? Hallo, kann den Terenzi bitte mal jemand an die Wasserstelle beordern? Vielleicht ließe sich die Plörre in einen anständigen australischen Hauswein verwandeln.

Horror: Majowski rastet aus

Stichpunkt Verwandeln: Was ist denn bitte in Majowski gefahren? An Tag 8 noch als der große Ero-Fellschmuser durchs Lager geschnurrt, verwandelt er sich an Tag 9 in Norman Bates Alter Ego.

Bilderserie Halbzeit im Dschungel Der Sextrieb macht sich bemerkbar

Bei der gemeinsamen Schatzsuche mit Kader-Mäuschen tickt er aus heiterem Himmel aus. "Wie King Kong" ist er bei einem Wissensspiel an eine Wand befestigt. Panda-Auge Loth muss Fragen beantworten und kleine Stinkbomben in Löcher werfen, die sich neben Majowskis Kopf und unter seinem Schritt befinden. Alles läuft wie am Schnürchen.

Die Mascara-Prinzessin weiß, wer der erste deutsche Bundeskanzler war (richtig: Walter Freiwald), was eine Alliteration ist und wie man nicht gläubige Menschen nennt: "Artisten". "Du meinst Atheisten!" "Ist doch das Gleiche."

Doch plötzlich, Kader möchte Markus von der Wand abschnallen, wird der selbsternannte Ruhepol und Camp-Psychologe zum Psycho: "Ich seh' Sterne! Los, mach mich los! Mach auf, mach auf! Du kriegst eine Anzeige von mir!" Diesem Ausbruch des unvorhersehbaren Wahnsinns ist es gewiss auch geschuldet, dass der Terrorkrümel, zum Schutze aller, den Dschungel verlassen muss!

Tipp an alle Gäste des Versace-Hotels: Zimmer abschließen, Vorhang beim Duschen offenlassen!

Was sonst noch geschah:

Flori berichtet Hanka zum 114598648. Mal, dass "La Familia Grande" nicht seine Familie ist. Doch die hat momentan andere Probleme: "Die Rote Welle ist im Anmarsch!" Und wenn die kommt, dann geht Hanka "hoch wie ne V1". Ausgerechnet jetzt wird in Sachen Hygiene gestänkert. Doch für derlei Frechheiten hat sie längst ihre eigene Strategie entwickelt:

Hier ein kleiner Hanka-Ratgeber für alle Frauen, die noch Single sind: Verzichten Sie nicht auf Ihr Recht, Ihrem möglicherweise künftigen Partner genau die richtigen Fragen zu stellen! Geben Sie sich nicht mit einem Ja oder einem Nein zufrieden! Arbeiten Sie mit Prozenten: Zu wie viel Prozent hast du den Kochlöffel abgeleckt? Zu wie viel Prozent ziehst du dir Küchengegenstände durch die Kimme? (Hier die Gesichtsmimik beobachten! Geweitete Pupillen bedeuten meist nichts Gutes. +++ Warnung +++ Typen, die sich Kochlöffel durch die Kimme ziehen, stecken Ihren Schniepel 100 Prozent auch ins Staubsaugerrohr.) Zu wie viel Prozent kannst du den Geschirrspüler betätigen? (Liste beliebig erweiterbar)

Stichwort: Betätigen. Das muss RTL an Tag 9 auch, und zwar den Repeat-Button. "Icke" will gesehen haben, dass Frau Rackwitz sich sechs Löffel Rührei aus der Pfanne genommen hat, Hanka hält dagegen und Jenser lächelt verstrahlt in sich hinein. Hey, was grinst du so? Bist wohl schadenfroh? Ich hab nicht gelächelt, könnte er jetzt antworten - die Fettsucht ist es gewesen.

