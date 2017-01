Unterhaltung

Dschungelcamp, Tag 1: "Ein Mensch, der mal geboren wurde"

Von Verena Maria Dittrich

Was für ein Auftakt: Der Eine ist ganz "nervous", dem Anderen geht sein Hirn verlustig, ein Dritter ist intellektuell unterfordert. Es wird geheult, gejammert und sich halb übergeben. Der Januar hat wieder einen Sinn - das Dschungelcamp öffnet seine Pforten.

"Setzt du dich hin oder stehst du?", möchten Flori Wess und Hanka Rackwitz zwecks Klo-Absprache von Malle-Jens wissen. "Mmh", überlegt der, als verstünde er die Frage nicht. "Ich ... also ... ähm, ich ... hab son Großen ..., ich weiß nicht, ob ich den in so ein kleines Loch reinkriege!" Feinste Klo-Prosa und damit: Herzlich willkommen in der Champions-League aller TV-Formate, dem "one and only" Dschungelcamp!

Bereits zum elften Mal werden teils abgehalfterte, teils vergessene Promis im australischen Urwald ausgespuckt, wo sie für mächtig Schotter über ihr Leben resümieren und ganz Deutschland glücksbesoffen daran teilnimmt.

Und dieses Jahr ist so Vieles neu, dass so mancher Kandidat schon beim Einzug ins Camp an seine Belastungsgrenze stößt. Aber der Reihe nach! Nach dem Startschuss wird sich erstmal gegenseitig beschnuppert.

"Meine Brüste sind echt!"

Das war der Auftakt im Dschungelcamp Held der ersten Stunde: Gina-Lisa - die Madenverputzerin Kinskischer Anwärter in Sachen Wahnwitz: Majakowski Problembär: Hanka und ihre Psychomeisen Aufreger des Tages: Was, gleich so deftige Dschungelduelle? Zitat des Tages: "Ich kann auch anders sein, wenn ich meine Periode habe." (Kader Loth) Zitat des Tages 2: "Ich bin ein Mensch, der mal geboren wurde." (Flori Wess) Stolz auf seinen Schniepel: GNTM-Quotenretter Honey.

"Das Erste, was ich den Mädels sage: Sie soll'n aufpassen, dass sie mir nicht immer mit ihren Titten vor der Nase rumhängen", warnt Malle-Jens in seiner ganzen "Charmantität" schon mal vor. Das erste Aufeinandertreffen an der australischen Gold Coast ähnelt einer Bande Hündchen auf der Hundewiese. Man riecht sich gegenseitig am Hintern und sagt dazu mit gespielt aufgeräumter Stimme so Sachen wie: "Hey, how are you?" oder "Meine Brüste sind echt!"

Bekannt wie verwirrend: Sagrotan-Tante Hanka kann niemandem das Patschehändchen reichen, Majakowski fällt sogleich mit irrem Kinski-Getue auf, "Rolling Stone" Fräulein Menke lächelt herrlich verstrahlt und Flori Wess teilt mit, dass man ihn doch bitte nicht Botox-Boy nennen möge, denn er ist "ein Mensch, der mal geboren wurde". Außerdem trägt er Socken seiner Oma - selbstgestrickte.

Alle haben sich lieb, Pocherpimmel-Entsafterin Sarah Joelle gewährt einen hupenreinen Blick in ihr Dekolleté und Kader Loth, die "auch anders sein kann, wenn sie ihre Periode hat", schaut intellektuell leicht unterfordert drein. Nur Muskel-Marc, der alte Schlüpferstürmer, ist wegen Gina-Lisa "a little bit nervous". "How auch ever": Da muss er jetzt durch!

Zwei Camps, zwei Teams, ein Höhenflug

Auch 2017 wird die Suppentrulli-Truppe wieder in zwei Teams und folglich auch in zwei Camps aufgeteilt. Hanka und Honey "oder Money oder wie 'se alle heißen", sind die Entscheider und suchen aus, wer in ihr Team kommt. Aufdröseln, wer im Team "Snake Rock" und wer im "Base Camp" ist, würde den geneigten Leser an dieser Stelle nur verwirren, das Birnenchaos, so viel sei versichert, wird sich in den kommenden Tagen lichten.

Vom mauligen Ranger zusammengepfiffen entledigen sich die Promis ihrer feinen, aber geschmacklosen Garderobe und fliegen - zumindest Gina-Lisa - schlüpferlos mit dem Heli in ihr Dschungel-Habitat. Jensi-Boy ist mit seiner Papa-Plauze ob der Hitze schnell "außer Atmung" und bei Kader (sorry, der Flachwitz darf ruhig einmal sein!) ist auch nicht alles im Loth: Sie leidet unter "Höhenflug".

Man könnte jetzt sagen: Lasst sie doch erstmal ankommen! Die Kinder sind ja vom Waldtapern ganz tattrig und abgekämpft, aber wer in zwei Wochen hunderttausende Euro verdient, soll gefälligst was bieten für das Geld.

Noch nicht einmal pullern gewesen, schon müssen die Teams zur ersten Prüfung antanzen, und die, das sei gesagt, ist keine schluffige Wohlfühl-Challenge.

Die Kontrahenten müssen in Duellen gegeneinander antreten. Malle-Jens und Honey fischen Sterne aus einem Schleimbassin, Terenzi und Fräulein Menke spielen mit Bauklötzen, während ein Flusskrebs ihnen die Futterluke verstopft und Gina-Lisa beweist, dass sie eine astreine Madenmaus ist, die kein Problem damit hat, den zappelnden Witchetty Grubs den Kopf abzubeißen und sie zu schlucken - und das, obwohl sie, wie Flori-Ken behauptet, gar nicht nach Erdnuss, sondern nach Exkrementen schmecken.

"You are a clean boy?"

So dschungelprüft es sich dahin und der Zuschauer wird schon ganz rammdösig, weil er gar nicht weiß, wo er zuerst hingucken soll vor lauter Maden und Spinnen, Kakerlaken und - Brüsten. Ein Glück, dass Hanka ihn mit ihren "Psüüüüüücho-Macken" schnell wieder ins Diesseits zurückholt.

Irgendwann aber siegt die Reizüberflutung und das Hirn schaltet auf Durchzug, obwohl Kader Loth mit Kakerlakenhelm auf der Omme doch recht possierlich ausschaut. Die sprechende Schnabeltasse kreischt so laut, dass man kaum die Frage der blutenden Hanka versteht, die - weiß der Geier, woher - plötzlich eine Wunde am Bein hat. "You are a clean boy, you are wirklich a clean boy?", fragt sie den herbeieilenden Dr. Bob.

Währenddessen kotzt der liebenswürdige "Icke" fast von pürierten Fischabfällen in seinem Mund und der senfgelbe Jenser zeigt sein Oberarm-Tattoo, ein episch aussehendes VOX-Logo. Auch Terenzi, definitiv im echten Leben lässiger Kampfhund-Streichler, hat vor nichts Angst. Am Ende gewinnt das Team "Snake Rock". "Wir sind seelisch, moralisch und körperlich vergewaltigt worden", findet Kader, der laufende Selfie-Stick, als die Teams anschließend in ihre Camps ziehen dürfen.

Selbst nach der ersten Nacht liegen bei so manchem die Nerven noch immer blank. "Schwitzcarraldo" Majakowski beschwert sich über einen dreckigen Wassertank, Hanka hat Angst, dass Unheil in ihre "offene Körperstelle dringt" und heult sich kaputt, und Fräulein Menke hat keine Lust auf: "Oll You Can Eat". Deshalb muss Moser Markus sich die Mehlwürmer und das ganze andere Madengedöns ganz alleine schmecken lassen.

Zwielichtige Grüppchenbildungen lassen sich an Tag 1 des Dschungelcamps noch nicht ausmachen. Zu sehr dominieren das eitle Kokettieren mit der eigenen Persönlichkeit und das sich gegenseitige Abchecken. Aber es liegen ja auch noch zwei vielversprechende Wochen vor uns, in denen gelitten, geheult, gemotzt, gepetzt und mit Gewissheit viel gejammert wird. Mögen die Urwaldspiele beginnen!

Was sonst noch geschah:

Rabumsel Sarah Joelle verbittet sich ihr "Schlampen-Image", Kader hat Angst, dass ihre Speicherzellen leer bleiben und Flori legt sich mit dem herrlich gesichtslosen Honey an: "Ich kann das nicht verstehen, dass jemand wie du, der zwei Bachelor mit Eins hat, sich so nackt in der Dusche zeigt und von seinem Prügel redet. Das ist doch unterstes Niveau!"

Dieses Feinsensorium für soziale Schwingungen besitzt auch der Zuschauer und wählt die beiden prompt in die nächste Dschungelprüfung, wo ihre Zuneigung ganz bestimmt erste Früchte tragen wird.

Quelle: n-tv.de