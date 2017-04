Unterhaltung

Schick, Frau Shayk!: Ein Model macht's sich gemütlich

Das ist ja mal eine ganz besondere Luftmatratze, auf der Irina Shayk sich da räkelt. Doch mal ehrlich, das ist in Anbetracht dieses Traumkörpers wohl kaum noch erwähnenswert. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes bezaubert das Model im Bikini.

Da kann sich jemand nicht beklagen. Auf einer Luftmatratze in Kussmundform aalt sich Irina Shayk in der Sonne. Im Bikini, na klar. Man ist ja nicht umsonst Unterwäschemodel. Es ist nicht das erste Mal, dass Shayk ihre Fans via Instagram mit einem sexy Foto beglückt. Dieses allerdings ist anders als alle zuvor.

Vor wenigen Wochen ist Shayk zum ersten Mal Mutter geworden. Dass die 31-Jährige schon jetzt wieder einen makellosen Körper vorzuweisen hat, ist bemerkenswert. "So sieht ihr Körper aus, nachdem sie ein Kind zur Welt gebracht hat?" Kommentare wie dieser finden sich zuhauf unter dem schönen Foto.

Hinsichtlich der Geburt ihrer Tochter hüllt sich Shayk in Schweigen. Ihr Freund, der Hollywoodstar Bradley Cooper, hält es genauso. Keiner von ihnen hatte überhaupt die Schwangerschaft offiziell bestätigt. So verwundert es kaum, dass auch über die kleine Familie nur wenig bekannt ist. Medienberichten zufolge wurde das Mädchen am 21. März geboren und heißt Lea de Seine Shayk Cooper.

Heiße Küsse mit einer anderen

Glaubt man den vermeintlichen Insidern, wird die Kleine nicht als Einzelkind aufwachsen. "Bradley und Irina lieben einander so sehr, und das wird nicht das einzige Kind bleiben - es soll noch ein paar mehr geben", zitierte das Portal "E! News" schon kurz nach der Geburt einen Informanten.

Während Shayk gegenwärtig eine entspannte Zeit zu verbringen scheint, muss Cooper arbeiten. In Los Angeles dreht er den Film "A Star Is Born", ein Remake des bekannten Musikfilms. Cooper spielt darin nicht nur die Hauptrolle, sondern führt auch erstmals Regie.

In der weiblichen Hauptrolle wird keine Geringere als Lady Gaga zu sehen sein - abgeschminkt und mit braunen Haaren kaum wiederzuerkennen. Paparazzi konnten die beiden am Set ablichten. Da ging es zwischen ihnen heiß her. Die Aufnahmen zeigen Gaga und Cooper unter anderem auf einem Motorrad. Eng umschlungen tauschen sie Küsse aus.

Quelle: n-tv.de