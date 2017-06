Unterhaltung

Cosby weiter unter Druck: "Ein kranker Mann"

Komiker Bill Cosby dürfte im Missbrauchsprozess gegen ihn das Lachen vergehen. Nachdem die Klägerin ihn bereits schwer belastet hat, erhebt nun auch deren Mutter drastische Vorwürfe. Ihr soll der Schauspieler den Missbrauch gestanden haben.

Im Missbrauchsprozess gegen US-Fernsehstar Bill Cosby hat die Mutter des möglichen Opfers ausgesagt. Gianna Constand sagte vor dem Gericht in Norristown, Cosby habe bei einem Telefonat vor zwölf Jahren eingeräumt, dass er "ein kranker Mann" sei.

Sie und ihre Tochter hätten etwa ein Jahr nach dem Übergriff, der Cosby vorgeworfen wird, mehr als zwei Stunden mit dem Fernsehstar telefoniert. "Ich wünschte, ich hätte es aufgezeichnet", sagte Gianna Constand. In dem Gespräch habe Cosby eingeräumt, ihrer Tochter Andrea Tabletten gegeben und sie dann sexuell missbraucht zu haben. "Er wollte mir aber zu verstehen geben, dass es einvernehmlich war."

In Tränen ausgebrochen

Cosby habe versucht, sie zu "manipulieren" und habe angeboten, eine Therapie ihrer Tochter zu bezahlen. "Ich wurde sehr aggressiv, ich war sehr unfreundlich, ich wollte wissen, was er ihr verabreicht hat", sagte Constand. Ihre Tochter habe in Cosby "einen Vater gesehen". "Er hat sie betrogen."

Das einzige, was sie von Cosby verlangt habe, sei eine Entschuldigung gewesen, sagte Constand weiter. Den Schauspieler zitierte sie mit den Worten: "Ich entschuldige mich bei Andrea, und ich entschuldige mich bei Dir, Mami." Constand ergänzte: "Er gab zu, dass er ein kranker Mann ist."

Nach ihrer Aussage brach Gianna Constand in Tränen aus und vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. Zuvor hatte bereits ihre Tochter ausgesagt. Sie wurde fast fünf Stunden lang befragt.

Cosby erneut in weiblicher Begleitung

Cosby erschien zu dem Gerichtstermin abermals in prominenter weiblicher Begleitung. Nachdem zum Auftakt des Prozesses seine ehemalige TV-Tochter Keshia Knight alias Rudy Huxtable an seiner Seite war, kam er nun Hand in Hand mit Schauspielerin Sheila Frazier am Gerichtsgebäude an. Mit ihr hatte Cosby in der Komödie "California Suite" von 1978 vor der Kamera gestanden. Doch die beiden verbindet noch eine andere Beziehung. Laut "TMZ" ist Frazier mit dem Hairstylisten der Cosbys verheiratet.

Cosby wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sich in früheren Jahrzehnten an ihnen vergangen zu haben. Da die meisten Anschuldigungen aber verjährt sind, ist der Strafprozess zu Constands Anschuldigungen der einzige, der den Schauspieler ins Gefängnis bringen könnte. Dem 79-Jährigen drohen bei einem Schuldspruch bis zu 30 Jahre Haft sowie eine hohe Geldstrafe.

Quelle: n-tv.de