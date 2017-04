Unterhaltung

Ciao, Bella!: Eine Hadid in Bestform

Ein bisschen ist es mit den Hadids ja wie mit den Kardashians: Auch sie sind eine Familie mit Reality-Ruhm im Rücken und Model-Töchtern auf den Laufstegen der Welt. Die süße Blonde heißt Gigi und dann gibt es noch Bella, die Verruchte.

Wie es wirklich ist, kann man aus weiter Ferne natürlich immer nicht beurteilen, doch wenn man sich mal ganz auf das einlässt, was die Hadid-Schwestern nach außen darstellen, ist klar: Gigi ist der blonde Engel, Bella der Vamp.

Die 22-jährige Gigi ist die ältere der beiden - und bislang sicherlich auch die erfolgreichere. Die 20-jährige Bella ist ihr jedoch dicht auf den Fersen. Gerade ziert sie das Cover der amerikanischen Zeitschrift "Elle". Fotografiert hat sie Terry Tsiolis.

Auf dem Cover macht Hadid noch einen recht züchtigen Eindruck. Wer einen Blick ins Heft wirft oder auf Hadids Instagram-Account, der findet dort allerdings noch eine deutlich verführerischere Aufnahme des Models.

"Wir konkurrieren nicht miteinander"

Hadid posiert liegend im knappen schwarzen Bikini. Der Blick ernst, fast streng, die Haare zu Zöpfen gebunden löst sie im starken Kontrast zur Mimik wie spielerisch den Knoten, der ihr Bikinihöschen am Körper hält. Was dann passiert - wer weiß das schon, schließlich handelt es sich um ein Foto. Aufmerksamkeit ist Hadid mit so einem Bild aber sicher.

Die kann sie auch gebrauchen, zieren in diesem Monat doch mehrere gefragte Models das Cover. Neben ihr sind noch die Victoria's-Secret-Engel Jasmine Tookes und Elsa Hosk, das Plus-Size-Model Candice Huffine, Justin Biebers Ex Hailey Baldwin und Maria Borges zu sehen.

Gut, dass Hadids Konkurrenzdenken nicht sonderlich ausgeprägt scheint. Jedenfalls in Bezug auf ihre Schwester Gigi beteuerte Bella Hadid schon mehr als einmal: "Wir konkurrieren nicht miteinander." Ist vielleicht auch ganz gesund so.

Quelle: n-tv.de