"The Wall" dreht am Rad: Eine Wand namens Uschi

Von Kai Butterweck

Ein blökendes Leoparden-Weibchen und ein röhrendes Ruhrpott-Original mit der Lizenz zum Buschi-Knutschen: Im "The Wall"-Studio geht es diesmal drunter und drüber.

Max erinnert an eine etwas zu groß geratene Version von Philipp Lahm. Seine Mama Cornelia könnte auch als Mary Roos-Klon durchgehen. Das Mutter-Sohn-Gespann aus Halle macht einen sympathischen und geerdeten Eindruck. So oder so ähnlich präsentierten sich bisher auch die meisten anderen "The Wall"-Pärchen: nett, ein bisschen aufgeregt und eher dem Mainstream zugewandt.

Am Ende dürfen sich Max und Cornelia über knapp 33.000 Euro freuen. Zwar hatte die Wand keine Lust auf "nett" und "Mainstream". Aber Max konnte seine Isolationsachterbahnfahrt gut einschätzen. Soll heißen: Er entschied sich für die sichere Spielvariante und verewigte sein Autogramm auf dem Garantievertrag. Alles schön. Happy End. Ein Quiz-Show-Finale so aufregend wie ein Bundesliga-Heimspiel der Bayern.

Eine Stunde zuvor ging es eher in die Samstagnachmittag-im-Hamburger-Volksparkstadion-Richtung. Ja, "The Wall" kann auch ganz anders: nämlich laut, wild und ungestüm. Bisweilen leuchteten zu Beginn der siebten Format-Folge sogar schon die Fremdschäm-Alarmlichter. Der Grund: Der Auftritt des bis dato wohl durchgeknalltesten Pärchens der Debüt-Staffel.

Wanne-Eickel-Leopard und Herne-Rockabilly

Bereits der Studio-Einmarsch von Alicia und Christian versprüht mehr Trash-Comedy-Flair als alle Atze Schröder-Auftritte zusammen. Die beiden Ruhrpottler haben noch keinen Mucks von sich gegeben, da macht Buschi bereits große Augen. Die fleischgewordene Wardrobe-Mixtur aus Wanne-Eickel-Leopard und Herne-Rockabilly ist ein echter Hingucker. Sekunden später schlackern auch sämtliche Ohren im Pariser Fernsehstudio: "Geile Sache! Schacka, auf geht’s Buschi!", röhrt Christian in sein Headset-Mikro.

Von nun an gibt’s kein Halten mehr. Nach jeder richtig beantworteten Quiz-Frage blöken sich Christian und Alicia an wie zwei vor Liebesglück taumelnde Elche. "Boahhh!" und "Uaaaargh" schallt es durchs Studio. Während Christian den bierbäuchigen Euro-King Kong mimt und die Wand liebevoll in "Uschi" umtauft, verwandelt sich die Leopard-Dame an seiner Seite in ein stampfendes Säbelzahntiger-Frauchen mit Death-Metal-Sängerin-Potential. Unglaublich!

Doch es kommt noch besser. Die Wand hat den Bombast-Zweier nämlich richtig tief ins Herz geschlossen. Das Spielkonto wird von Minute zu Minute dicker. Bereits nach der zweiten Runde haben Christian und Alicia satte 100.000 Euro im Sack.

Ruhrpott-Entertainment deluxe

Gequizzt wird natürlich aus dem Bauch heraus. Nur selten liest sich Alicia in der Isolation die Fragen bis zum Ende durch. Dat muss auch so laufen. Und wie dat läuft! "Hört sich allet blöd an", hört man Madame maulen. Ene, mene, mu, und raus bist du! A, B, C oder D? Völlig wurscht! Die Wand macht mit. Und der arme Buschi wird von Christian abgeknutscht und auf der Schulter durchs Studio getragen. Ruhrpott-Entertainment deluxe.

Trotz zweier böser Gummibälle winken am Ende stolze 285.000 Euro. Nun muss Alicia nur noch den Vertrag zerreißen. Doch wie entscheidet sich die mittlerweile fast heisere Tierliebhaberin? Na klar, sie geht volles Risiko. Der Lohn: Ein alles und jeden umarmender Ehemann kurz vorm Herzkasper und die Gewissheit, dass eine zweite Hochzeit im funkelnden Las Vegas aus der Portokasse bezahlt werden kann. So rockt man eine Quizshow. Genau so und nicht anders!

