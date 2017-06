Unterhaltung

"Du geile Sau!": Eine neue Sarah für Pietro?

Was macht eigentlich Pietro Lombardi? Ja, klar, er müht sich gerade als "Global Gladiator" mal wieder in einer TV-Show ab. Und er führt natürlich regelmäßig Sohnemann Alessio spazieren. Aber wie sieht es mit der Liebe aus? Vielleicht ist da ja was im Busch.

Wir gehen mal schwer davon aus, dass Sie die täglichen Pietro-Sarah-Michal T.-Alessio-Meldungen schwer vermissen. Ja, man kann da schon gewisse Entzugserscheinungen entwickeln. Es ist an der Zeit, diese mal wieder ein wenig zu lindern - mit einer Nachricht, die wir Ihnen einfach nicht vorenthalten können. Schließlich geht es um ein unmoralisches Angebot!

Pietro Lombardi teilte die Neuigkeiten mit seinen Fans bei Snapchat. "Da kommt man ans Auto und dann findet man so was. Hallelujah!", schilderte er, wie ihn eine Flirt-Attacke aus heiterem Himmel traf. Denn: An dem Auto des einstigen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hing ein Zettel: "Pietro, du geile Sau. Meld' dich mal. Ich will deine neue Sarah sein." Dazu hinterließ die Unbekannte ihre Telefonnummer.

Sarah ... wer?

Von wem die mysteriöse Botschaft wohl stammte? Eher ausgeschlossen dürfte sein, dass Pietros alte Sarah nun auf einmal auch wieder seine neue Sarah sein möchte - zumal ihr Seitensprung mit Michal T. nicht gerade für die "Geile Sau"-Hypothese auf dem Zettel spricht. Auch Sarah Kuttner, Sarah Connor, Sarah Jessica Parker oder Sarah Palin erscheinen als Absenderinnen eher unwahrscheinlich. Es könnte tatsächlich für immer ein Rätsel bleiben …

Außer Pietro entschließt sich doch, der Windschutzscheiben-Anmache auf den Grund zu gehen. Schließlich ist er an der Aktion wohl nicht ganz unschuldig. Beim Training mit seinem Kumpel Burak hatte er jüngst nämlich noch erklärt: "Burak sucht Frau. Ich suche keine - weil, die muss mich suchen." Und offenbar hat eine potenzielle Kandidatin nun zumindest sein Auto gesucht und gefunden.

Denn Pietro persönlich aufzuspüren, ist derzeit gar nicht so schwierig. Im Fernsehen reicht es dazu schon, in die Game-Show "Global Gladiators" zu zappen. Hier schlägt sich der 24-Jährige gerade neben Teilnehmern wie Ex-Dschungel-Tollpatsch Larissa Marolt, Boris-Becker-Gattin Lilly oder Dicke-Lippe-Profi Oliver Pocher durch Namibia. Und wenn er da nicht ist, dann spaziert er bestimmt mit Söhnchen Alessio irgendwo an den Rheinauen entlang. Wer sich also ebenfalls als potenzielle neue Sarah ins Gespräch bringen möchte, sollte einfach nur die Augen offen halten.

Quelle: n-tv.de