Unterhaltung

Carla Gugino, sexy im Dandylook: Einen Abend auf Charlie Chaplin machen

Einige kamen in seinem "Look", andere kamen in seinem Sinne: Robert De Niro erhielt den Chaplin Award, jemand anders bekam aber ebenfalls große Aufmerksamkeit, und bewies, dass man nicht nur halbnackt auf dem roten Teppich punkten kann.

Robert De Niro war da (logisch, er bekam den Preis), Michael Douglas war da - er beeindruckt uns im Alter immer mehr mit einem einzigartigen Look aus Coolness und Verletzlichkeit - und auch Harvey Keitel zeigte, dass der Begriff "altes Eisen" neu definiert werden muss. Charlie Chaplins Enkelin Keira war natürlich ein optisches Highlight: die 35-jährgie Schauspielerin beeindruckte in einem göttinnengleichen Kleid in eisblau. Der absolute Hingucker aber war Carla Gugino - sie zählte zu den zahlreichen prominenten Gästen bei der Verleihung des Chaplin Awards im Lincoln Center in New York.

Während der nach Komiker-Legende Charlie Chaplin benannte Preis in diesem Jahr an die 73-jährige Hollywood-Legende Robert De Niro ging, war seine Filmpartnerin aus "Kurzer Prozess - Righteous Kill" die Hauptattraktion auf dem Roten Teppich: Die Schauspielerin besuchte die Veranstaltung stilecht im kultigen Chaplin-Outfit mit elegantem schwarzen Anzug. Darunter trug sie weißes Hemd und eine schmale Krawatte.

Kleine Abweichungen vom originalen "Tramp"-Look des Comedy-Genies gestattete sich das Ex-Model mit italienischen, britischen und irischen Wurzeln trotzdem: Statt einer Melone hatte Gugino ihr langes dunkles Haar nach oben gesteckt.

Auch auf die typischen Clownschuhe Chaplins verzichtete sie, ihre Füße zierten dafür hochhackige Sandalen. Den typischen Gehstock ersetzte ein schickes Designer-Täschchen. Zeitlose Eleganz, aufgepeppt mit modernen Accessoires: Oftmals machen feine Details den großen Unterschied.

Wie man dem legendären Komiker wirklich huldigt zeigten vor kurzem Hunderte Fans in der Schweiz, die ihr Idol mit einem Weltrekord geehrt haben: Vor dem Museum Chaplin's World in Corsier-sur-Vevey am Genfer See versammelten sich 662 als Charlie Chaplin verkleidete Männer und Frauen jeden Alters und formten einen fünfzackigen Stern: Weltrekord.

Die Teilnehmer hatten ebenso einfache wie strikte Kleidervorschriften zu befolgen: schwarze Melone, schwarzer Anzug, schwarze Schuhe, schwarzer Schnurrbart sowie weißes Hemd und Spazierstock.

Carla Gugino hat dem Look des alten Meisters einfach einen neuen Anstrich verpasst - Stil ist und bleibt zeitlos.

Quelle: n-tv.de