Dschungelcamp, Tag 15: Einhundert Prozent Wahnsinn

Von Verena Maria Dittrich

Zu wie viel Prozent wird Marc Dschungelkönig? Zu wie viel Prozent ist Flori "high class" am Ende und zu wie viel Prozent "makes a Krokodil komische Geräusche"? Letzte Frage: Wie viel Prozent Hanka steckt in jedem von uns?

"Wenn man Hanka überlebt, ist man immun gegen den Rest der Welt", sagt Kader nach ihrem Rauswurf. In der Tat gestaltet es sich für die letzten Überlebenden zunehmend schwierig, von Nervenräuberin Rackwitz nicht komplett plemplem zu werden und nachts etwa auf die Idee zu kommen, das hibbelige Zwangsjäckchen im Dschungel einfach zu verbuddeln.

DAS WAR TAG 15 IM DSCHUNGELCAMP Held des Tages: Marc - der Kroko-Flüsterer Zitat des Tages: Zu wie viel Prozent sind die Hände clean? (Hanka) Herausforderung des Tages: Hanka - für alle Mit-Camper Das Irrenhaus verlassen darf: "Icke" Im Finale sind: Marc, Flori, Hanka

Kader hat die Urwald-WG noch nicht einmal richtig verlassen, da springt Hanka schon wie ein angestochener "Trevor" herum und freut sich denglisch: "Ich bin the last woman im Camp. Ich bin stolz auf mich, juhu, Jungs, Ihr müsst mich noch anderthalb Tage ertragen."

Längst aber sind die Gesichter der verbliebenden Lagerfeuerbewacher hankisch schwer gezeichnet. Hanka-Verdruss liegt in der Luft. Flori entschuldigt sich lieber schon mal, quasi aus purem Selbstschutz.

"Zu wie viel Prozent sind die Hände clean?"

Zwangserkrankungen sind schwere psychische Störungen, die oft nicht nur die Person selbst betreffen, sondern sich auch auf das unmittelbare Umfeld auswirken. Umso schwieriger ist es, dass Kranka-Hanka kurz vorm Finale nochmal richtig aufdreht und das Meisen-Ass im längst kontaminierten Ärmel exzellent ausspielt.

Bilderserie Das war Tag 15 im Dschungelcamp Schmutziger Kanalverkehr und saubere Hände

Beim Zubereiten des Essens fragt sie Flori: "Zu wie viel Prozent sind die Hände clean?" "Zu 100 Prozent", antwortet der Highclässler. Problem der rackwitz’schen Zwangserkrankung: Gelegentlich befiehlt ihr der Zwang, die Fragen zu wiederholen.

Und das geht so: "Zu wie viel Prozent sind die Hände clean? Zu wie viel Prozent sind die Hände clean? Zu wie viel Prozent sind die Hände clean?

Später an diesem Tag vergisst sie ihre Bohnenbüchse im Dschungeltelefon. Als "Icke", der neue Teamchef, sie darauf hinweist, zuckt sie zusammen. Die Büchse ist unbenutzbar geworden, weil sie von Hanka allein gelassen und folglich unbeobachtet blieb. Die "Wie viel Prozent"-Frau möchte von Häßler wissen: "Zu wie viel Prozent warst du nicht an meiner Essenschale?" Darauf "Icke": "Zu 1000 Prozent." Hanka: "1000 Prozent? Icke, können wir bitte bei 100 Prozent bleiben? Zu wie viel Prozent warst du nicht an meiner Essenschale? Zu wie viel Prozent warst du nicht an meiner Essenschale?" "Icke": "Zu 1000 Prozent, zu 1000 Prozent war ich nicht an deiner Schale."

Mehr Wahnsinn gab es nur bei Jack Torrance, als er in "Shining" durchs zugeschneite Overlook-Hotel scharwenzelte.

Bilderserie Das war Tag 14 im Dschungel Kader muss gehen

Marc grinst verunsichert, Flori starrt mit leerem Blick vor sich hin. Man muss es ihnen zugutehalten: Sie geben ihr Bestes. Immer ruhig bleiben, immer und immer wieder auf dieselben Fragen antworten: "Marc, zu wie viel Prozent warst du nicht an meiner Essenschale? Zu wie viel Prozent warst du nicht an meiner Essenschale?" Marc: "Zu 100 Prozent, zu 100 Prozent."

Frage: Was wäre geschehen, wenn einer der Camper geantwortet hätte: Zu 17 Prozent war ich nicht an deiner Essenschale, zu 23 Prozent habe ich sie hoch und runter abgeleckt und zu 45 Prozent habe ich mir vorgestellt, reinzukäckern, weil ich nämlich von dem Dschungelfraß hier einen verdammt flotten Otto habe. Aber am Ende habe ich zu 25 Prozent entschlossen, es bleiben zu lassen und die Dose nur zwei Prozent von drei Sekunden von der Seite anzuschauen. Oh, wie gemein, aber nach nunmehr 14 Tagen mit Hanka auf engstem Raum durchaus verständlich.

"He makes komische Geräusche"

Die Meisen-Maklerin zieht die Aufmerksamkeit auf sich wie die Motten das Licht. Umso erfrischender ist es, als "Magic Marc" den Kanalreiniger mimt und sich auf Sterne-Jagd begibt. In der Prüfung "Kanalverkehr" hat er die Aufgabe, unter Tage an Stricken befestigte Sterne abzufriemeln, während ihm ein paar finstere Gestalten Besuch abstatten. Aber Marc ist Marc, er kämpft sich vorbei an Krabben und Spinnen und - Krokodilen. "He makes komische Geräusche", sagt Crocodile Dundee, lauscht kurz dem Atem der Echse und nimmt schließlich tapfer wieder die Fährte des Grauens auf.

Wahnsinn, Terenzi mault nicht ein einziges Mal rum, nicht ein klitzekleiner Kreischer entrinnt seinen schon millionenfach geküssten Lippen. He makes das alles wirklich richtig good und wird dafür helenafürstlich belohnt - alle Sterne. High Five.

Zurück im Camp berichtet der Kroko-Flüsterer stolz: "Da war ein fucking Krokodil hinter mir - ein Alligator, a fucking Alligator, es war creepy, sein Atem, ich konnte ihn hören."

Alle freuen sich und feiern ihren tapferen Helden, bis … ja bis - Hanka wieder loslegt: "Hey, Leute, das ist der letzte Abend heute! Das letzte Mal Abendbrot. Der vorletzte Abend vorm letzten ... also die vorletzte Nacht … vor der letzten Nacht … Morgen ist die letzte Nacht, heute ist die vorletzte. Morgen machen wir alles zum letzten Mal. Na, "Icke", was sagst'n du dazu, dass heute die vorletzte Nacht ist? Und morgen ist dann die letzte!"

Der vorletzte Tag war dann auf einmal auch "Ickes" letzter. Der thrilllose Hurzelwurz durfte das Camp verlassen.

Liebe Leserinnen und Leser, das ist für heute der vorvorvorletzte Satz. Morgen kommt der letzte Text des diesjährigen Dschungelcamps. Der Text heute war der vorletzte. Morgen ist Finale, nicht vergessen! Das hier ist jetzt der letzte Satz - zumindest für heute.

