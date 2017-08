Unterhaltung

"The Body" hat's noch drauf: Elle Macpherson präsentiert Traumkörper

Sie gehörte in den 80er-Jahren zu den Schönsten der Welt und tut es noch: Elle Macpherson. Ihr Körper ist eine Legende. Derzeit führt sie das gute Stück am Strand aus - und verzückt damit ihre Fans weltweit.

Stolze fünf Mal zierte Elle Macpherson das Cover der berüchtigten Bademodenausgabe von "Sports Illustrated". Die Welt staunte über den Körper der schönen Australierin. Das brachte ihr den Spitznamen "The Body" ein.

Während die meisten Menschen, die einmal mit Traumfigur gesegnet waren, diese trotzdem nicht für immer ausführen dürfen, lässt Macpherson mit ihren mittlerweile 53 Jahren noch immer die meisten 20-Jährigen alt aussehen.

Auf ihrem Instagram-Account postete Macpherson ein Foto, auf dem sie im türkisfarbenen Bikini am Strand zu sehen ist. Lässig mit Hut hopst sie der Brandung entgegen - der berühmte Körper scheint makellos. "Freude!", schreibt Macpherson zu dem Bild.

Bei der Aufnahme handelt es sich allerdings nicht einfach um einen coolen Urlaubsschnappschuss. Wie mittlerweile fast selbstverständliche Praxis auf Instagram ist der Post nicht nur Image-Pflege, sondern auch Werbung - in diesem Fall sogar gleich doppelt.

Geschäftsmodell Traumkörper

Macpherson preist einerseits ihr Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, andererseits ihre Bikini-Kollektion an. Wäre ja auch schön blöd, würde sie aus der "The Body"-Legende nicht auch abseits von Hochglanz-Shootings Kapital schlagen. Unter dem Namen "Elle Macpherson Body" vertreibt sie Dessous und Bademode - alles mit wenig an, könnte man sagen.

Und falls Ihnen das Konzept jetzt bekannt vorkommt: Tatsache, auch Macphersons Kolleginnen sind bereits auf den Trichter gekommen. So posiert etwa Schauspielerin Liz Hurley regelmäßig in nach ihr benannter Schwimm-Klamotte und Model Heidi Klum trägt feinste Lingerie mit ihrem Namen drauf.

Quelle: n-tv.de