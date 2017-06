Unterhaltung

"The Body" lässt sich scheiden: Elle McPherson ist wieder solo

"The Body" trennt sich nach nur vier Jahren Ehe von ihrem Mann. Was die genauen Beweggründe sind, ist noch nicht bekannt, aber eines dürfte klar sein: An "Bewerbern" dürfte es dem Supermodel auch in der Zukunft nicht mangeln.

Nach knapp vier Jahren Ehe ist Schluss: Elle Macpherson hat sich von ihrem Ehemann Jeffrey Soffer getrennt. Das berichtet das US-Magazin "People" und beruft sich dabei auf das enge Umfeld des milliardenschweren Immobilienunternehmers.

Das 53-jährige Supermodel, das den Spitznamen "The Body" trägt, heiratete Soffer im Juli 2013. Die Hochzeit fand damals nur im kleinen Familien- und Freundeskreis vor rund 15 Gästen in einem Luxus-Ressort auf den Fidschi-Inseln statt. Das Haus in Indian Creek/Miami habe sie bereits mitsamt ihren Kindern verlassen.

Beinahe wäre es gar nicht so weit gekommen: Das Paar hatte sich zunächst im März 2012 getrennt. Nachdem Soffer im selben Jahr bei einem Helikopter-Absturz auf den Bahamas verletzt wurde, gaben sie ihrer Liebe eine neue Chance. Doch nun scheinen die Gefühle endgültig verflogen. Macpherson war zuvor von 1986 bis 1989 mit dem Modefotograf Gilles Bensimon verheiratet. Ihre zwei Söhne Arpad Flynn Alexander und Aurelius Cy Andrea stammen aus der Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten, dem Bankier Arpad Busson.

Andere Frauen?

Mit Heidi Klums Freund Vito Schnabel wurde sie auch schon gesehen - allerdings vor Heidis Zeit. Der 30-Jährige umgibt sich nämlich gern mit schönen Frauen, häufig sind sie berühmt und älter. So wurden an seiner Seite nicht nur McPherson gesichtet, sondern auch Clooney-Ex Elisabetta Canalis (38 Jahre), die Schauspielerinnen Demi Moore (54 Jahre), Liv Tyler (bald 40 Jahre) und Susan Sarandon (70 Jahre). Mit der einen oder anderen soll er eine Affäre gehabt haben.

Was der ausschlaggebende Grund für die Trennung des Paares gewesen sein soll - dafür gibt es noch keine konkreten Anhalstpunkte. Laut "Page Six" jedoch soll er bereits mit anderen Frauen gesehen worden sein - rein freundschaftlich natürlich.

