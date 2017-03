Unterhaltung

Vom Laufburschen zum Millionär: Elton John, everybody's Darling

Mehr als eine "Candle in the Wind": Über 250 Millionen verkaufte Platten, fünf Grammys, ein Oscar: Elton John ist einer der erfolgreichsten und reichsten Popmusiker. Jetzt wird er 70, über 50 Jahre davon steht auf der Bühne. Gerade tourt er durch Amerika.

Geboren wurde Elton John am 25. März 1947 als Reginald Kenneth Dwight im wohlhabenden Londoner Stadtteil Pinner. Sein musikalisches Talent zeigte sich schon früh. Mit drei begann er Klavier zu spielen, mit elf Jahren gewann er ein Stipendium für die berühmte Londoner Musikhochschule Royal Academy of Music. Als Jugendlicher jobbte er tagsüber als Laufbursche für einen Musikverlag und abends hatte er seine ersten Auftritte.

Eine Plattenfirma brachte Elton John 1967 zufällig mit dem Texter Bernie Taupin zusammen, die beiden hatten sich unabhängig voneinander auf die Anzeige der Firma gemeldet. Diese Zusammenarbeit verhalf Elton John zum Durchbruch.

Hits am laufenden Band

Zwischen 1970 und 1976 produzierte das Team Hits am laufenden Band, unter anderem "Your Song", "Rocket Man", "Crocodile Rock" und "Goodbye Yellow Brick Road". "Don't Go Breaking my Heart" im Duett mit der britischen Sängerin Kiki Dee landete sowohl in Großbritannien als auch in den USA auf Platz eins der Charts.

Doch das Lied, das die meisten Menschen mit Elton John verbinden, ist "Candle in the Wind" - und zwar in der Version, die er 1997 bei der Trauerfreier für Prinzessin Diana sang, mit der eng befreundet war. Die Single verkaufte sich 33 Millionen Mal - so oft wie keine andere davor und danach.

Auffällige Brillen und kuriose Kostüme - das waren lange die Markenzeichen von Elton John bei seinen mehr als 3500 Konzerten auf der ganzen Welt. Doch das Leben des Superstars war nicht immer so glänzend, wie es auf der Bühne schien. Viele Jahre kämpfte er mit seiner Drogensucht, Alkoholkrankheit und Bulimie. Die Abhängigkeit zu überwinden "war das Wichtigste, was ich je getan habe", sagt Elton John über sich selbst.

Sir Elton John!

Nachdem sein enger Freund Freddie Mercury, der Frontmann von Queen, an Aids gestorben war, begann Elton John sich gegen die Krankheit zu engagieren und gründete eine Aids-Stiftung. Für diesen Einsatz und sein Verdienst in der Musik schlug Queen Elizabeth Elton John 1998 zum Ritter.

Der Sänger, Pianist und Komponist bekennt sich offen zu seiner Homosexualität. Als die Homo-Ehe in Großbritannien erlaubt wurde, heiratete er 2014 seinen langjährigen Partner David Furnish. Das Paar hat zwei Kinder, Zachary und Elijah, die 2010 und 2013 von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurden.

Aus seinem Hang zur Verschwendung macht Elton John keinen Hehl. "Ich liebe es, mein Geld auszugeben", sagte er in einem Gerichtsverfahren. Er bekannte, 30 Millionen Pfund (34 Millionen Euro) in weniger als zwei Jahren verprasst zu haben - 300.000 Pfund allein für Blumen. Reich ist er trotzdem noch. Die Zeitung "The Sunday Times" schätzte Elton Johns Vermögen 2015 auf 385 Millionen Euro.

Im Sommer ist Elton John auf Deutschland-Tour, dann wird er unter anderem in Köln, Berlin und Hamburg spielen.

Quelle: n-tv.de