Unterhaltung

Ehrentag inklusive gutem Zweck: Elton John feiert für die anderen

Wenn ein Künstler wie Elton John einen runden Geburtstag feiert, dann reichen da natürlich nicht ein paar Torten und Geschenke. Einer, der alles hat, denkt lieber an andere - und so wurde die Sause des Über-Stars dann auch ein Mega-Event.

Wenn eine Legende wie Elton John 70 Jahre alt wird, dann muss dieser Anlass auch entsprechend gefeiert werden. Auf seinem Instagram-Account hat das Geburtstagskind seinen Fans nun einige Einblicke in seinen Ehrentag am vergangenen Samstag geben. Unter anderem postete der Jubilar ein Foto, das ihn zusammen mit seinen beiden sechs- und vierjährigen Söhnen Zachary und Elijah sowie einer großen Schokoladen-Geburtstagstorte zeigt. "Geburtstagsglück", kommentierte Elton John den Schnappschuss.

Am Abend gab er dann mit seinem Ehemann David Furnish noch eine große Charity-Party zugunsten der Elton John AIDS Foundation und des UCLA Hammer Museums in den Red Studios in Hollywood. Gefeiert wurde aber nicht nur der Geburtstag, sondern auch die 50-jährige Partnerschaft mit Songschreiber Bernie Taupin. Zahlreiche prominente Freunde des Paares ließen es sich nicht nehmen, Elton John zu seinem 70. Geburtstag hochleben zu lassen, wie das Magazin "People" berichtet. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Neil Patrick Harris samt Partner, Ryan Phillippe, Heidi Klum und Katy Perry. Musikalisch wurde die Party durch Auftritte von Ryan Adams, Roseanne Cash, Stevie Wonder und Lady Gaga untermalt. Die 30-Jährige ist übrigens auch die Patentante der beiden Söhne des Paares.

Der geläuterte Star

"Auf der Bühne war ich ein Draufgänger und hatte die notwendige Chuzpe, um eine tolle Show zu machen, aber es gab kein Gleichgewicht in meinem Leben. Kokain war die Droge, die mich öffnete. Ich konnte mit Leuten reden", bekannte Elton John in einem Interview des amerikanischen Radiosenders NPR.

Die 80er-Jahre verbrachte er im Drogenrausch, während viele seiner Freunde an Aids starben. "Und trotzdem habe ich dieses Leben nicht aufgegeben, das ist das Schlimme an der Sucht." Schließlich erschütterte ihn der Tod eines Bekannten 1990 so stark, dass er sich in Behandlung begab. "Ich erkannte, dass ich nur zwei Möglichkeiten hatte: Ich würde entweder sterben oder ich würde leben, und was wollte ich tun?", so Elton John.

Seither engagiert er sich für HIV-Infizierte, denn "ich war ein schwuler Mann, der nur am Spielfeldrand saß." Jetzt also der 70. Geburtstag - es gab sicher Tage, da hat er selbst vielleicht nicht damit gerechnet, so alt zu werden. Grund genug jedenfalls, seine Welttournee zwischen Texas und Brasilien zu unterbrechen und richtig zu feiern!

Quelle: n-tv.de