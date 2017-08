Unterhaltung

"Irgendwann ist es zu viel": Elvers packt über den Ex bei "Promi BB" aus

Die Situation ist skurril. Steffen von der Beeck kämpft sich bei "Promi Big Brother" durch das "Nichts", während seine Verflossene Jenny Elvers außerhalb des Containers die Expertin zur Show gibt. Da kommt sie um Kommentare zu ihrem Ex natürlich nicht herum.

Dass es diese Konstellation in sich haben würde, war schon klar, bevor die diesjährige Staffel von "Promi Big Brother" am Freitag auf Sendung ging. Zu den zwölf Teilnehmern, die sich rund zwei Wochen im Container darum balgen, ein Leben im "Alles" oder aber im "Nichts" zu führen, gehört auch Steffen von der Beeck. Dass ihn ein paar Leutchen in Deutschland kennen, beruht praktisch ausschließlich auf der Tatsache, dass er knapp vier Jahre mit Schauspielerin Jenny Elvers zusammen war - und in dieser Zeit unter anderem mit Prügel-Vorwürfen und Alkoholfahrten auffiel. Ausgerechnet jene Elvers, von der er seit März offiziell getrennt lebt, fungiert nun zugleich als Expertin für die Geschehnisse im Container bei Sat.1. Schließlich hatte sie selbst 2013 die erste Ausgabe des Formats gewonnen.

Kein Wunder, dass der erste Auftritt der 45-Jährigen als Kommentatorin der Show mit einiger Spannung erwartet wurde. Heute Morgen war es nun so weit - Elvers nahm im Rahmen des "Sat.1 Frühstücksfernsehens" zum bisherigen Verlauf von "Promi Big Brother" und speziell der Rolle ihres Exfreundes dabei erstmals Stellung.

"Sehr erdrückend"

Aufgehängt wurde das Gespräch mit der Schauspielerin an einer Szene, die sich in den ersten Tagen im Container ereignet hatte. Willi Herren, Ex-"Lindenstraßen"-Darsteller und heutiger Ballermann-Barde, warf von der Beeck vor, sich nahezu komplett durch seine zerbrochene Beziehung mit Elvers zu definieren und von nichts anderem zu reden. Um "ein bisschen sehr viel Jenny" sei es auch stets gegangen, als sie noch mit von der Beeck zusammen war, kommentiert Elvers nun im Interview Herrens Aussagen. "Wenn das Thema immer nur Jenny ist, dann ist es irgendwann zu viel. Also selbst mir wurde es einfach zu viel", ergänzt sie.

Den Satz, dass es sein Hauptanliegen sei, sie zu schützen, habe sie sehr oft von ihrem Exfreund gehört, so Elvers. "Das ist so ein bisschen auch sein Charakter. Also er hat wirklich so diesen Beschützerinstinkt, der aber manchmal wirklich auch sehr erdrückend sein konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und einfach wirklich zu viel", blickt sie inzwischen auf ihre Beziehung mit dem 43-Jährigen zurück.

"Er musste bei mir ausziehen"

Ihr gehe es nach der Trennung "in jedem Fall fantastisch", versichert Elvers. "Man trennt sich ja nicht, weil alles so toll ist", schiebt sie erklärend hinterher. Auf die Frage, ob auch ihm bewusst sei, dass die Beziehung definitiv beendet ist, bricht Elvers in ein fast hysterisches Lachen aus. "Ja, er weiß das natürlich. Er musste bei mir ausziehen." Ein Liebescomeback schließt sie kategorisch aus: "Nein. Also muss ich ganz klar sagen. Es wird bei mir kein Einziehen mehr geben." Zugleich erkennt sie, dass für ihn die Sache wohl noch nicht "so ganz abgeschlossen" sei. "Und das ist natürlich schwierig."

Mit Blick auf von der Beecks Teilnahme an der Show wäscht Elvers ihre Hände in Unschuld: "Ich habe ihm mein emotionales Okay gegeben und habe gesagt: Du bist erwachsen, du musst wissen, was du tust. Aber ich hab ihm ganz klar davon abgeraten." Schließlich sei ihr Ex eigentlich jemand, der sein Privatleben gar nicht nach außen tragen möchte. "Der darf da eigentlich nicht reingehen. Weil die suchen", sagt Elvers mit Blick auf die im Kandidaten-Umfeld stöbernden Medien. "Und ich fürchte wirklich, dass es ein Boulevard-Gemetzel gibt", lautet ihre düstere Prophezeiung für ihren Ex.

So stellt sich tatsächlich die Frage, ob sich von der Beeck mit der Teilnahme an der Sendung wirklich einen Gefallen getan hat. Ein Happy End wird es für ihn wohl - so oder so - nicht geben.

Quelle: n-tv.de